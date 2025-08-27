Ba cuốn sách giúp Elon Musk thành tỷ phú kiêm nhà tiên phong công nghệ

Hành trình trở thành một kỹ sư nổi tiếng thế giới của Musk bắt đầu từ tình yêu đọc sách, đặc biệt là khoa học viễn tưởng, theo MSN.

Ảnh: MSN.

Elon Musk, người đứng sau hàng loạt công ty công nghệ như Tesla, SpaceX và X (trước đây là Twitter), là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất Thung lũng Silicon.

Đam mê sách từ thơ ấu

Niềm đam mê đọc sách của Musk bắt đầu từ thời thơ ấu. Lớn lên ở Nam Phi, ông thường bị coi là một đứa trẻ nhút nhát và vụng về trong giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, ông lại tìm thấy sự an ủi trong thế giới sách.

Theo tiểu sử về Musk của Walter Isaacson, ông đọc bất cứ thứ gì có thể, từ bách khoa toàn thư đến truyện tranh siêu anh hùng. Tuy nhiên, chính những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mới thực sự cuốn hút và khơi dậy trí tưởng tượng của ông.

Trong số rất nhiều cuốn sách ảnh hưởng đến Musk, có ba cuốn sách đặc biệt quan trọng: The Moon is a Harsh Mistress của Robert Heinlein, loạt sách Foundation của Isaac Asimov và The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy của Douglas Adams. Những cuốn sách này không chỉ để giải trí mà còn gieo mầm cho những ý tưởng đột phá sau này của ông.

The Moon is a Harsh Mistress của Robert Heinlein. Ảnh: Amazon.

Xuất bản năm 1966, The Moon is a Harsh Mistress của Robert Heinlein là một tác phẩm kinh điển của thể loại khoa học viễn tưởng, khai thác các chủ đề về sự nổi loạn, trí tuệ nhân tạo và đạo đức của giới công nghệ.

Câu chuyện xoay quanh một siêu máy tính tên là Mike, người đã có được ý thức và hỗ trợ các nhân vật chính trong cuộc chiến giành tự do. Tuy nhiên, kết cục của Mike là hy sinh vì chính nghĩa.

Đối với Musk, cuốn sách này đã có ảnh hưởng sâu sắc. Theo Isaacson, nó đã khiến ông suy ngẫm liệu AI là một thế lực tốt hay là một mối đe dọa tiềm tàng đối với nhân loại.

Việc sớm tiếp xúc với khái niệm AI và những hàm ý đạo đức xoay quanh nó đã định hình nên cách tiếp cận thận trọng của Musk đối với sự phát triển của AI hiện tại và sự ủng hộ của ông đối với các hoạt động phát triển và sử dụng AI một cách có đạo đức.

Bộ sách Foundation của Isaac Asimov. Ảnh: Amazon.

Bộ sách Foundation của Isaac Asimov là một tập hợp sách đào sâu vào sự phức tạp của thế giới robot, toán học và tương lai của nền văn minh. Trọng tâm của bộ sách là cuốn Three Laws of Robotics nổi tiếng của Asimov, đặc biệt tập trung vào định luật Zeroth, trong đó nêu rõ: "Một robot không được gây hại cho nhân loại hoặc phải hành động để ngăn nhân loại bị tổn hại".

Những ý tưởng này đã tác động sâu sắc đến Musk, truyền cảm hứng cho ông theo đuổi việc khám phá không gian và khai thác AI vì sự tiến bộ của nhân loại.

Musk thường trích dẫn Foundation như một động lực thúc đẩy công việc của mình tại SpaceX, nơi ông đặt mục tiêu giúp du hành vũ trụ trở nên dễ tiếp cận và an toàn cho các thế hệ tương lai. Trong một dòng tweet năm 2018, Musk thậm chí còn gọi định luật Zeroth là "nền tảng" cho sự ra đời của SpaceX.

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy của Douglas Adams. Ảnh: Amazon.

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy của Douglas Adams là một cuộc khám phá hài hước và khơi gợi suy nghĩ về nhiều câu hỏi hiện sinh giàu ý nghĩa của cuộc sống và bản chất của vũ trụ. Đối với Musk, cuốn sách này đã mang đến lời giải cho nhiều thách thức của tuổi mới lớn và giúp ông định hướng những khó khăn hiện sinh của mình.

Câu chuyện kể về một con người được một tàu vũ trụ cứu sống ngay trước khi Trái Đất bị hủy diệt. Trong hành trình xuyên qua thiên hà, ông vật lộn với những câu hỏi sâu sắc về sự sống và sự tồn tại. Một trong những cảnh nổi tiếng nhất của cuốn sách là một siêu máy tính được giao nhiệm vụ trả lời câu hỏi cuối cùng về sự sống, vũ trụ và vạn vật và chỉ để lại thông điệp bí ẩn: "42". Việc không hiểu hết ý nghĩa của các câu hỏi cũng luôn ám ảnh Musk và ảnh hưởng đến cách tiếp cận của ông đối với việc giải quyết vấn đề và luôn hướng đến đổi mới.

Musk cũng bị cuốn hút bởi gợi ý của cuốn sách rằng con người có thể đang sống trong một thế giới mô phỏng do những sinh vật cao cấp hơn điều khiển, một ý tưởng vẫn đang ám ảnh ông.

Tác động của khoa học viễn tưởng đối với tầm nhìn của Musk

Ảnh hưởng của những tác phẩm khoa học viễn tưởng kinh điển này đối với Elon Musk là không thể phủ nhận. Chúng định hình thế giới quan của ông, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tạo nền tảng cho những dự án đầy tham vọng mà ông sẽ thực hiện sau này.

Dù là khai phá Hỏa tinh, phát triển AI một cách có trách nhiệm, hay khám phá những bí ẩn của vũ trụ, những nỗ lực của Musk đều bắt nguồn từ những bài học và ý tưởng ông tiếp thu được từ những cuốn sách này.

Khoa học viễn tưởng, với sự pha trộn giữa lối kể chuyện giàu trí tưởng tượng và những câu hỏi đạo đức sâu sắc, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc biến một đứa trẻ ham đọc sách, hướng nội thành một trong những kỹ sư và doanh nhân có ảnh hưởng nhất thời đại.

Hành trình của Musk là minh chứng cho sức mạnh của văn học trong việc truyền cảm hứng, thách thức và cuối cùng là thay đổi cách nhìn nhận thế giới.