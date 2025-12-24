Diễn biến mới vụ Chợ Nga ở 'khu đất vàng' 125 Hai Bà Trưng

Một phần kiến trúc ở lầu 1 của tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) bị thay đổi. Công trình hơn trăm tuổi thuộc quản lý của VNPT TP.HCM từng gây tranh cãi vào tháng 10.

Trưa 23/12, ghi nhận tại tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM), lầu 2 của tòa nhà đang được thi công, sơn sửa. Một số ô cửa sổ ở đây đã được trát lại, định hình theo dạng vòm, có khác biệt với phần còn lại của công trình.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết việc thi công đã diễn ra được khoảng 2 tuần, do đơn vị quản lý mặt bằng thực hiện. Trong quá trình thi công, còn có vật liệu rơi xuống làm hư hại mái che của Đường sách Nguyễn Văn Bình. Công trình hiện thuộc quyền quản lý của VNPT, sau khi được tách khỏi Bưu điện TP.HCM.

Cuối tháng 9, tòa nhà 125 Hai Bà Trưng xuất hiện biển hiệu “Chợ Nga” và có hoạt động sửa chữa. Ngày 6/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan, trong đó yêu cầu đơn vị quản lý lưu ý thiết kế mặt ngoài công trình đảm bảo hài hòa với kiến trúc khu vực. Sau đó, bảng hiệu “Chợ Nga” cũng được tháo dỡ vì gây hiểu nhầm về cách sử dụng tòa nhà.

Ngày 12/12, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành văn bản số 13264/VP-VX, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy về việc xem xét loại hình và sản phẩm kinh doanh tại khu vực tòa nhà 125 Hai Bà Trưng.

Theo ghi nhận, tòa nhà từng gây tranh cãi vì biển hiệu "Chợ Nga' đã được thay đổi một phần kiến trúc trên lầu 2. Ảnh: Hạ Đan.

Văn bản nêu rõ: "Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, UBND phường Sài Gòn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, địa bàn quản lý và quy định pháp luật để rà soát, xử lý đề xuất của Hội Xuất bản Việt Nam tại văn bản nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND TP các nội dung vượt thẩm quyền".

Thông tin trong văn bản cũng đề cập đề xuất của Hội Xuất bản Việt Nam tại công văn số 121/CV-HXBVN ngày 20/11 về việc xem xét, điều chỉnh loại hình và sản phẩm kinh doanh tại tòa nhà 125 Hai Bà Trưng, khu vực tiếp giáp Đường sách.

Theo báo cáo của Sở Công Thương trước đó, khu vực này chưa đủ cơ sở để xác định loại hình hoạt động kinh doanh vì vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Các hồ sơ pháp lý và tình trạng sử dụng đất liên quan đến tòa nhà đang được các sở ngành rà soát.

Công trình tại địa chỉ 125 Hai Bà Trưng không nằm trong danh mục di tích đã được xếp hạng nhưng có vị trí tiếp giáp với một số công trình đã được kiểm kê di tích như Bưu điện TP.HCM và Nhà thờ Đức Bà. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM từng có đề nghị về việc lưu ý màu sắc và hình thức mặt ngoài công trình khi cải tạo để đảm bảo hài hòa trong khu vực vùng lõi di sản văn hóa của thành phố.