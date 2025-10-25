Manga sẽ tăng trưởng 321% vào năm 2033

Sự bùng nổ của anime, với những cái tên tiên phong như "Demon Slayer: Infinity Castle", sẽ phần nào giúp manga đạt giá trị thị trường hàng tỷ USD những năm tới, theo Screen Rant.

Ảnh: iMDb.

Theo một báo cáo gần đây do Research And Markets công bố, ngành công nghiệp manga dự kiến ​​sẽ đạt giá trị thị trường 63,08 tỷ USD vào năm 2033. Con số đáng kể này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của manga trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Trong báo cáo dài 200 trang có tiêu đề "Phân tích thị trường manga theo loại hình, thể loại, độc giả, giới tính, kênh phân phối, quốc gia và công ty giai đoạn 2025-2033", ngành công nghiệp manga dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 321% vào năm 2033. Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ này phần lớn bắt nguồn từ việc manga ngày càng được thương mại hóa trên toàn thế giới.

Trước hết, nhiều tác phẩm chuyển thể anime đều có nguồn gốc từ manga. Do đó, khi anime trở nên nổi tiếng, ví dụ như bộ anime Demon Slayer: Infinity Castle đạt doanh thu phòng vé 600 triệu USD và vượt xa các tác phẩm ăn khách của Hollywood, các ấn phẩm manga chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Tương tự với mảng trò chơi điện tử và phim ảnh chuyển thể do người thật đóng. Các trò chơi và bộ phim chuyển thể trên Netflix từ bộ những tác phẩm manga nổi tiếng như One Piece hay Alice in Borderland đã tạo nên tiếng vang lớn toàn cầu.

Ngoài ra, các sự kiện văn hóa được tổ chức thường niên liên quan đến manga cũng đang thu hút đông đảo độc giả tiềm năng đến với thể loại này. Bản chất đa dạng và sức hấp dẫn xuyên văn hóa của manga, mặc dù có nguồn gốc từ Nhật Bản, cũng là lý do cho dự báo tăng trưởng đột biến của ngành.

Sức tăng trưởng lớn của manga đang đè nặng lên đội ngũ sáng tạo. Ảnh: Outlook India.

Manga đa dạng và dễ hòa nhập

Một cuộc khảo sát do Dentsu công bố đã củng cố thêm những dự đoán về đà phát triển của anime và manga. Theo báo cáo của ông lớn quảng cáo Nhật Bản này, 30% người tiêu dùng toàn cầu đang xem anime. Trong số này, 3/10 người chi hơn 200 USD cho các sản phẩm anime trong năm 2025. Những con số này cũng được dự báo tiếp tục tăng khi các tựa anime đang ngày càng xuất hiện nhiều trên các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix và Disney+.

Báo cáo của Dentsu cùng với khoản đầu tư của Crunchyroll vào bộ phim Infinity Castle, tác phẩm đang thu hút sự chú ý hơn cả các loạt phim siêu anh hùng như Marvel và DC, là bằng chứng không thể phủ nhận cho thấy ngành công nghiệp manga đang hướng tới một kỷ nguyên thống trị.

Thế hệ trẻ đang ngày càng chán ngán những tác phẩm Hollywood dường như cứng nhắc tuân theo cùng một khuôn mẫu. Trong khi đó, sức hút dài hạn của manga nằm ở sự đa dạng và sức hấp dẫn xuyên thế hệ.

Trước đây, hầu hết manga chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ, vì các nhà xuất bản manga lớn như Weekly Shonen Jump chủ yếu nhắm đến nhóm đối tượng này. Tuy nhiên giờ đây, manga đang thu hút được nhiều đối tượng độc giả hơn, từ trẻ vị thành niên, người trưởng thành, thậm chí cả những thế hệ chín chắn hơn.

Manga đã phát triển từ một tác phẩm giải trí thuần túy thành một phương tiện truyền thông phong phú, kết hợp cả yếu tố giải trí và giáo dục, phục vụ cho đa dạng đối tượng độc giả và khán giả.

Đối phó với nạn vi phạm bản quyền và văn hóa làm việc độc hại

Là ngành công nghiệp sáng tạo ghi nhận sự tăng trưởng đột phá, manga cũng phải đối mặt với nạn vi phạm bản quyền tràn lan. Để giải quyết vấn đề này, các công ty hàng đầu trong ngành như VIZ Media và Toho Animation đã và đang hành động để trấn áp các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến vi phạm bản quyền manga.

Các dịch vụ đọc manga hàng đầu như Manga Plus, VIZ và Crunchyroll cũng đang tìm cách giải quyết tận gốc nguyên nhân của nạn vi phạm bản quyền bằng cách tự mình số hóa manga để vừa gia tăng vừa kiểm soát lợi nhuận. Về dài hạn, độc giả có thể đọc những bộ manga mình yêu thích mà không cần vi phạm luật bản quyền.

Ngoài ra, còn một thiếu sót lớn khác ngành công nghiệp manga cần phải tìm cách giải quyết. Đó là văn hóa làm việc trong ngành nổi tiếng với áp lực khủng khiếp. Rất nhiều hoạ sĩ kiêm tác giả manga (mangaka) hàng đầu, chẳng hạn như tác giả của Dragon Ball, Akira Toriyama, đã lên án văn hóa làm việc của ngành công nghiệp này.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Toriyama đã chỉ trích đạo đức sản xuất của các tạp chí manga lớn như Shonen Jump. Các mangaka thường chịu sức ép lớn để hoàn thành bản thảo nhanh và liên tục. Ngay cả Eiichiro Oda, tác giả của One Piece, cũng đã đề cập trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau về việc ông phải tự cô lập mình với gia đình để theo kịp nhu cầu xuất bản.

Việc Kentaro Miura, tác giả của bộ manga giả tưởng đen tối Berserk, sụt giảm sức khỏe và sau đó qua đời có thể bắt nguồn từ việc ông chịu quá nhiều sức ép trong quá trình sáng tác. Một điều còn đáng lo ngại hơn là tại Nhật Bản, nơi khởi nguồn của manga, văn hóa làm việc quá sức này được coi là chuẩn mực.

Trong khi ngành manga được dự đoán sẽ gia tăng lợi nhuận theo cấp số nhân, gánh nặng cho các nghệ sĩ và nhà sáng tạo cũng sẽ ngày càng lớn. Nếu không có biện pháp triệt để để giải quyết tình trạng nhức nhối này, số lượng và chất lượng manga sẽ suy giảm và kéo theo đó là sự sụt giảm của thị trường.