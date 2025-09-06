Công xưởng manga ăn khách nhất thế giới

Weekly Shonen Jump, nơi xuất bản những bộ truyện như Naruto và One Piece, đã xây dựng một công thức sử dụng các tài năng trẻ viết nên những tác phẩm đình đám mới, theo The New Yorker.

Một cảnh trong Kagurabachi. Ảnh: The New Yorker.

Khi thời hạn giao bản thảo cận kề, căn hộ một phòng của họa sĩ Takeru Hokazono ở Tokyo giống như một mê cung khi sàn nhà phủ đầy những chồng giấy cao đến đầu gối. Nằm giữa khung cảnh hỗn độn này là bàn làm việc của Hokazono, nơi chiếc máy tính bảng cảm ứng Wacom đang diễn ra nhiều điều kỳ diệu.

Sức ép khổng lồ với các nhà sáng tạo

Hokazono là một mangaka (họa sĩ truyện tranh) và đang phải hoàn thiện tác phẩm dưới sự giám sát chặt chẽ của biên tập viên Takuro Imamura. Những trang vẽ này nhanh chóng được phân phối đến hơn một triệu độc giả Nhật Bản cuồng nhiệt của Weekly Shonen Jump, tạp chí truyện tranh nổi tiếng nhất đất nước. Hiện độc giả cũng có thể đọc ấn bản số Shonen Jump+ hoặc trên một ứng dụng khác, nơi cung cấp bản dịch sang 9 ngôn ngữ khác nhau.

Hokazono, 24 tuổi, cho biết gần đây chỉ ngủ hai tiếng/ngày khi hạn chót nộp bài in hàng tuần đến gần. Biên tập viên Imamura thậm chí đã mang theo cơm hộp để tiếp thêm năng lượng cho chặng đường nước rút.

Ở tuổi 27, Imamura đã làm biên tập cho ba bộ truyện lớn, bao gồm cả My Hero Academia của Kohei Horikoshi, tác phẩm đã trở thành một hiện tượng quốc tế.

Làm việc tại Shueisha, nhà xuất bản của Weekly Shonen Jump, các biên tập viên không chỉ đóng góp ý kiến ​​biên tập mà còn làm việc chặt chẽ với các họa sĩ, cố vấn cho họ hoặc thậm chí là trợ lý cá nhân.

Việc sáng tạo ra những câu chuyện chất lượng cao mỗi tuần có thể gây áp lực rất lớn về tinh thần và thể chất cho các mangaka. Do đó, Imamura hỗ trợ Hokazono bằng mọi cách có thể, dù là tư vấn hay cung cấp đồ ăn thức uống, nhằm đảm bảo có bản thảo đúng hạn.

Quy trình sáng tạo nhịp nhàng

Shonen Jump đang có một đội ngũ đông đảo các nhóm làm việc như vậy. Tạp chí tổ chức hai cuộc thi, một dành cho tác phẩm hài, một dành cho tác phẩm chính kịch, mỗi hai năm để tìm kiếm tài năng. Người chiến thắng sẽ nhận được khoảng 13.500 USD và xuất bản tác phẩm với Jump. Nổi tiếng với những tác phẩm ăn khách toàn cầu như One Piece, Jump thường xuyên nhận được hơn 1.000 bài dự thi mỗi lần.

Jump được coi là tạp chí định hình thế giới manga. Ảnh: Jump Store.

Đó cũng là con đường của Hokazono. Vào tuổi 19, Hokazono tham gia một cuộc thi của Jump vào năm 2020 và giành giải nhì. Sau đó, với sự hỗ trợ của Imamura, Hokazono có nhiều tác phẩm ngắn được xuất bản trên Jump. Những truyện này thành công đến mức Hokazono được trao một trong 20 suất đăng truyện dài kỳ hàng tuần trên tạp chí này.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất hiện nay của Hokazono là Kagurabachi, ra mắt vào tháng 9/2023, lấy bối cảnh Nhật Bản thời hiện đại kỳ ảo, nơi các tổ chức tội phạm, phù thủy thống trị và cốt truyện xoay quanh hành trình tìm công lý và trả thù với những màn võ thuật bắt mắt.

Giống hầu hết họa sĩ manga đăng truyện dài kỳ, Hokazono có một đội ngũ trợ lý. Trước đây, việc mangaka và trợ lý làm việc trực tiếp là điều bình thường, nhưng ngày nay, cộng tác từ xa đã trở nên phổ biến hơn.

Hokazono giữ liên lạc với nhóm của mình qua nền tảng Discord, giao cho họ hoàn thiện phông nền và các chi tiết phụ để bản thân tập trung vào phác thảo ý tưởng chính. Tất cả làm việc nhịp nhàng để đều đặn có tác phẩm mỗi tuần.

Không dừng lại ở đó, sau khi ra mắt, mỗi tập hay mỗi kỳ truyện đều sẽ nhận được phản hồi của độc giả thông qua các cuộc khảo sát. Người đăng ký có thể điền trực tuyến hoặc thông qua bưu thiếp được gửi kèm trong các ấn bản in. Những cuộc khảo sát này cũng yêu cầu độc giả xếp hạng các bộ truyện yêu thích của họ và đánh giá về cốt truyện, nhân vật... Kết quả được chia sẻ với các biên tập và họa sĩ để giúp họ tinh chỉnh nội dung. Theo thời gian, những bộ truyện không đạt thứ hạng cao có thể bị cắt giảm.

Tối đa hóa khả năng tiếp cận độc giả

Tổng biên tập Jump hiện nay là Yu Saito, 43 tuổi. Dù mới nắm quyền từ tháng 6/2024, ông hiểu được thị hiếu của giới trẻ toàn cầu.

Nhiều manga shonen (dành cho thanh thiếu niên), chẳng hạn như Kagurabachi, là những câu chuyện viễn tưởng về sức mạnh tuổi trẻ. Có rất nhiều cảnh hành động kịch tính của những thiếu niên có năng lực phi thường đang chống lại các thế lực đen tối.

Ngoài ra, còn có một số tác phẩm hài hước, thiên về những lát cắt cuộc sống, hoặc thậm chí có chút lãng mạn. Saito thừa nhận truyện shonen dường như là "để thỏa mãn cậu bé bên trong mỗi chúng ta, đều khao khát tình bạn và phiêu lưu".

Khi có một tác phẩm ăn khách, Jump cũng có nhiều chiến lược tiếp cận độc giả. Các bộ truyện tranh dài kỳ hàng tuần được biên soạn thành dạng bìa mềm, gọi là tankobon, được bán tại các hiệu sách.

Khi trở nên ăn khách, chúng được cấp phép cho các công ty hoạt hình, chuyển thể thành anime và phát trực tuyến trên toàn thế giới. Sách giúp quảng bá cho phim và ngược lại. Cùng nhau, chúng mang lại cho tác giả và nhà xuất bản doanh thu khổng lồ.

Nằm trong chiến lược quốc gia

Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng với các mặt hàng tiêu dùng như ôtô và đồ điện tử, giờ đây không còn là công xưởng của thế giới nữa. Thay vào đó, mặt hàng xuất khẩu chính của họ giờ là các sản phẩm văn hóa: trò chơi điện tử, anime, manga, âm nhạc và phim ảnh.

Chính phủ Nhật gần đây cũng công bố kế hoạch đưa nội dung sáng tạo trở thành trụ cột tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản từ những năm 2030 trở đi. Manga shonen nằm trong tầm nhìn này.

Năm 2020, phim hoạt hình Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train chuyển thể từ manga của Jump, gặt hái thành công lớn với doanh thu hơn nửa tỷ USD. Con số này không phải một may mắn.

Đến năm 2024, sáu trong mười thương hiệu manga và anime có doanh thu cao nhất tại Nhật Bản đều ra mắt trên Weekly Shonen Jump. Và theo một thống kê, sáu trong số mười tiểu thuyết đồ họa bán chạy nhất tại Mỹ cũng vậy.

Cách đây không lâu, anime và manga Nhật Bản được coi là “kẻ ngoại lai” ở Mỹ và chỉ được bán ở một số cửa hiệu chuyên biệt. Nhưng giờ đây, nhờ những nền tảng trực tuyến, giới trẻ Mỹ ngày càng đón nhận manga và anime. Lần đầu tiên, một họa sĩ như Hokazono có thể được độc giả trong và ngoài nước trân trọng trọn vẹn.