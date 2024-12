Độc giả Mỹ lo lắng về tương lai của ngành manga

Việc bang Tennessee, Mỹ loại nhiều đầu sách manga khỏi thư viện trường học khiến các độc giả lo ngại, theo Screenrant.

Vào ngày 27/10, hai quận ở tiểu bang Tennessee, Mỹ đã kêu gọi loại nhiều đầu sách manga khỏi thư viện trường học. Những tác phẩm này, trong đó có nhiều cái tên được ưa chuộng như Jujitsu Kaisen, My Hero Academia và Attack on Titan, được coi là không phù hợp với trẻ em. Các quan chức chính phủ Mỹ phê duyệt lệnh cấm, xác định rằng danh sách trên vi phạm Đạo luật về những tài liệu phù hợp theo lứa tuổi của tiểu bang.

Những độc giả của giới truyện tranh đã ngay lập tức lên mạng xã hội để chia sẻ sự không hài lòng của họ với quyết định trên. Tuy nhiên, đây không phải vụ việc chỉ xảy ra ở Tennessee. Trên toàn nước Mỹ, hàng nghìn đầu sách, đặc biệt các tác phẩm liên quan đến chủng tộc và giới LGBT đã bị cấm. Theo số liệu từ tổ chức PEN America, các trường công lập tại Mỹ đã cấm hơn 10.000 đầu sách từ năm 2023 đến 2024, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ trước đó.

Inuyasha cũng là một trong những cái tên bị cấm. Ảnh: Screen Rant.

Trong bối cảnh này, nhiều người hâm mộ truyện tranh không khỏi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với các tác phẩm yêu thích của họ.

Các tập truyện bị lấy khỏi kệ và tay học sinh

Thực thi Đạo luật về những tài liệu phù hợp theo lứa tuổi của tiểu bang Tennessee, các trường học của bang đã bắt đầu cấm các tài liệu được coi là không phù hợp. Các cuốn sách và manga nằm trong danh sách này do chúng có một số hình ảnh và nội dung máu me quá mức, khỏa thân, bạo lực hay có các chủ đề liên quan đến LGBTQ, cùng nhiều nội dung bị cho là không phù hợp khác. Danh sách các manga bị cấm rất dài với nhiều đầu truyện phổ biến và nổi tiếng. Trong đó, JoJo's Bizarre Adventure,Inuyasha, The Seven Deadly Sins và Tokyo Ghoul chỉ là một số ít những cái tên nổi tiếng.

Khi được hỏi, nhiều thủ thư trường học đã than thở về quyết định này. Họ bày tỏ sự đau lòng khi nhiều đầu truyện được yêu thích bị tước khỏi tay học sinh của mình. Các trường đã buộc thư viện không chỉ phải dọn sạch các tập truyện khỏi kệ mà còn phải thu lại từ những học sinh đã mượn chúng. Mặc dù chỉ có hai quận hoàn thành lệnh cấm tính đến ngày 28/11, các quan chức của Tennessee đã xác nhận rằng những hạn chế này sẽ được áp dụng trên toàn tiểu bang.

Người hâm mộ lo lắng về các hành động tiếp theo

Lệnh cấm manga tại Tennessee có thể là diễn biến gần đây nhất nhằm vào ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, đây không phải hành động duy nhất. Nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã ban hành các lệnh tương tự trong những năm gần đây, tuyên bố rằng các đầu truyện bị cấm là không phù hợp. Assassination Classroom, một bộ truyện nổi tiếng đối với những người hâm mộ phương Tây, đã bị đưa vào danh sách hạn chế ở các tiểu bang như Bắc/ Nam Carolina và Florida. Thể loại truyện tình cảm nam nam cũng liên tục bị bị hạn chế. Nhiều bộ manga nổi tiếng của thể loại này đã bị xóa khỏi các thư viện.

Trong khi những hành động này cũng đã khiến người hâm mộ lo lắng, lệnh cấm của Tennessee được cho là lệnh cấm lớn nhất và đáng lo ngại nhất cho đến nay. Một danh sách dài các đầu truyện bị hạn chế đã khiến người hâm mộ lo sợ và tự hỏi nhiều biện pháp cứng rắn và quy mô lớn hơn có thể được thực hiện trong tương lai để ngăn chặn độc giả tiếp cận những bộ manga này.

Các tiểu bang khác như Florida đã lên tiếng về kế hoạch làm theo Tennessee và thực hiện các hành động tương tự với thư viện trường học. Vì các chủ đề có thể khiến một bộ truyện tranh bị cấm rất rộng nên không thể biết những bộ truyện nào khác có thể bị ảnh hưởng.

Không có khả năng thực hiện lệnh cấm toàn nước Mỹ

Tuy nhiên, theo trang Screen Rant, khả năng các lệnh cấm trở phổ biến trên khắp nước Mỹ là thấp. Trong vài năm trở lại đây, mức độ phổ biến của cả anime và manga đã tăng mạnh ở Mỹ. Các nhân vật như Goku hay Luffy đã trở thành một phần của nền văn hóa chính thống. Do đó, việc hạn chế các tác phẩm này sẽ gây ra phản ứng dữ dội.

Hơn nữa, các lệnh cấm trên chỉ ảnh hưởng đến các thư viện trường công, tính đến tháng 11/2024. Do đó, độc giả vẫn còn nhiều địa điểm khác có thể tiếp cận với bộ truyện yêu thích của mình. Các thư viện địa phương, hiệu sách và thậm chí cả các trang web trực tuyến như Manga Plus có thể giúp người hâm mộ tiếp tục thưởng thức các tác phẩm bị cấm trong trường học. Theo thời gian, những hạn chế được thực hiện có thể được dỡ bỏ, như đã từng xảy ra trong quá khứ với các bộ sách hoặc nhạc. Do vậy, sự phổ biến của manga và anime tại Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể do những lệnh cấm này.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp tục nâng cao nhận thức về các tác phẩm, vì điều đó có thể ngăn chặn các biện pháp cực đoan hơn được chính phủ chấp thuận và thực thi trong tương lai.