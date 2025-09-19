Top trang web manga lậu lớn nhất thế giới đóng cửa

Trang web đọc lậu manga Comick.io đã ngừng hoạt động vào ngày 16/9. Động thái này nằm trong chiến dịch lớn xóa sổ nạn vi phạm bản quyền manga toàn cầu, theo CBR.

Một số nhân vật truyện tranh được yêu thích. Ảnh: CBR.

Độc giả không thể truy cập và chỉ tiếp cận được một thông báo duy nhất trên máy chủ Discord của Comick.io. Thông báo của quản trị viên ghi rõ: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là đóng cửa trang web này".

Nhiều suy đoán về lý do đóng cửa

Trong khi bài đăng không đưa ra lý do chính thức cho việc đóng cửa đột ngột, quản trị viên cam kết rằng danh sách truyện tranh và manga cá nhân của người dùng "vẫn an toàn". Thông báo cũng tiết lộ thêm rằng một trang web chuyên biệt hiện được chuẩn bị để cho phép người dùng truy cập và xuất dữ liệu của họ.

Comick.io là một trong những nền tảng đọc truyện tranh lậu lớn nhất thế giới, chia sẻ đa dạng manga, manhwa cùng rất nhiều thể loại khác. Theo SimilarWeb, Comick.io đã có 125 triệu lượt truy cập chỉ riêng trong tháng 8. Lượng truy cập khổng lồ này cho thấy Comick thu hút đông đảo độc giả manga, theo Fandomwire.

Thêm vào đó, sự đột ngột và khó hiểu của việc đóng cửa Comik cũng khiến người "đọc chùa" liên tưởng đến trường hợp của Gogoanime, vốn hoạt động dưới tên gọi Anitaku, đã đột ngột ngừng tải nội dung mới lên mà không báo trước vào năm ngoái.

Sự gián đoạn này sau đó được tiết lộ là do một cuộc tấn công pháp lý lớn của Liên minh vì ngành sáng tạo và giải trí (ACE), một liên minh chống vi phạm bản quyền quy mô lớn với hơn 50 công ty như Netflix, Amazon và Sony Pictures Entertainment.

Người "đọc chùa" cũng đang suy đoán rằng những áp lực pháp lý tương tự và các hành động thực thi Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DCMA) có thể là lý do khiến Comick đóng cửa. Nguy cơ dính vào một vụ kiện pháp lý có thể đã khiến nhà điều hành Comick phải đóng cửa trang web, Fandomwire chia sẻ về suy đoán của độc giả.

Cuộc chiến chống manga lậu quy mô quốc tế

Một nền tảng đọc lậu truyện tranh lớn khác là MangaDex cũng phải đối mặt biện pháp mạnh tương tự vào đầu năm nay.

MangaDex đã bị đơn vị thực hiện DMCA yêu cầu gỡ bỏ nhiều nội dung, gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập của hơn 7.000 bộ manga. Sau đợt thanh lọc nội dung quy mô lớn này, nhiều độc giả và nhóm dịch thuật đã sử dụng nền tảng này buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế mới, và Comick là một trong số đó.

MangaDex tiếp tục hoạt động bằng cách tuân thủ khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn, yêu cầu người dùng tải bất kỳ manga nào lên nền tảng này phải sở hữu toàn bộ bản quyền tác phẩm.

Việc đóng cửa một nền tảng lớn như Comick diễn ra trong bối cảnh nạn vi phạm bản quyền manga đang lên đến mức độ chưa từng có. Theo một báo cáo năm 2024, manga đã trở thành lọại hình nội dung có tốc độ bị vi phạm bản quyền nhanh nhất thế giới. Nạn vi phạm bản quyền xuất bản, trong đó manga chiếm tới 70%, đã tăng vọt 56% trong năm 2024. Báo cáo này cũng xác định Mỹ là quốc gia dẫn đầu về hoạt động vi phạm bản quyền manga, chiếm 8,2 tỷ lượt truy cập.

Tuy nhiên, các nhà xuất bản Nhật Bản cũng đã tăng cường nỗ lực chống lại sự vi phạm này, tìm cách gỡ bỏ nhiều trang web bất hợp pháp bằng cách hợp tác với các đối tác quốc tế và thậm chí còn phê duyệt việc phát triển một hệ thống AI mới hỗ trợ theo dõi hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến.

Những động thái phối hợp của nhiều đơn vị liên quan đang buộc các trang web vi phạm bản quyền phải xóa bỏ bộ sưu tập khổng lồ các bản dịch và bản scan trái phép. Trong khi một số trang web vi phạm bản quyền vẫn hoạt động, nhưng không ai biết chúng có thể tồn tại được bao lâu.

Danh sách các nền tảng manga lậu đóng cửa hoặc phải điều chỉnh cách thức hoạt động sau các nỗ lực truy quét. Ảnh: Fandomwire.

Đối với những độc giả manga cuồng nhiệt, sự sụp đổ của Comick đồng nghĩa với việc họ phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác, và danh sách này đang giảm dần nhanh chóng. Các nền tảng hợp pháp thường chỉ sở hữu một số lượng manga ít hơn nhiều, cập nhật chậm hơn, và giá thành cao hơn nhiều các nền tảng đọc lậu.

Độc giả đã quen với việc "dùng chùa", vì nhanh chóng có bản dịch, nội dung phong phú, trả tiền ít (hoặc miễn phí). Họ cho rằng việc trả tiền chỉ để nhận được các bản dịch chậm trễ, nội dung nghèo nàn, cùng các hạn chế truy cập theo quốc gia và khu vực là không đáng, bởi vậy mới hướng đến trang web lậu. Các độc giả này đã quên đi công sức của tác giả và người làm truyện, quên đi giá trị của sáng tạo.

Ở một khía cạnh khác, việc truy quét các nền tảng đọc manga lậu như trên chỉ là giải pháp "trị phần ngọn của vấn đề". Căn cốt hơn, cần có giải pháp cho nhu cầu của độc giả.