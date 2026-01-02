Bộ tiêu chí đối với xuất bản phẩm thực hiện từ ngân sách nhà nước

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Phan Tâm đã ký Quyết định số 4952/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Giới thiệu sách tại Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024.

Theo đó, đối với xuất bản phẩm in, Tiêu chí chất lượng về bản thảo (bản mẫu in) bao gồm: Tiêu chí đề tài; Tiêu chí về biên tập, đọc duyệt bản thảo (bản mẫu in); Tiêu chí về thực hiện thủ tục xuất bản.

Tiêu chí về quy cách, chất lượng in xuất bản phẩm bao gồm: Khuôn khổ; Màu in; Giấy in ruột; Giấy in bìa. Riêng đối với xuất bản phẩm là bản đồ thì quy cách, chất lượng in được thực hiện theo quy định pháp luật về bản đồ.

Tiêu chí chất lượng về phát hành xuất bản phẩm bao gồm: Số lượng và địa chỉ nhận; Thời gian gửi xuất bản phẩm.

Đối với xuất bản phẩm điện tử gồm: Tiêu chí chất lượng về bản thảo; Tiêu chí về hình thức, định dạng và chất lượng; Tiêu chí chất lượng về phát hành xuất bản phẩm (Tính tương thích và khả năng truy cập; Thời gian phát hành; Các nền tảng phát hành).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2025 và thay thế Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để xem xét, giải quyết.