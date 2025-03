Công an nhân dân phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh học tập suốt đời

Với chủ đề “Công an nhân dân phát triển văn hóa đọc và đẩy mạnh học tập suốt đời trong kỷ nguyên số”, Ngày Sách và văn hóa đọc trong CAND năm 2025 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2025, Bộ Công an sẽ tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2025 với chủ đề “Công an nhân dân phát triển văn hóa đọc và đẩy mạnh học tập suốt đời trong kỷ nguyên số”.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi họp ngày 14/3/2025.

Theo đó, chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2025 của Bộ Công an bao gồm 6 hoạt động nổi bật được tổ chức trong tháng 4/2025. Trong đó, Ngày Sách và văn hoá đọc trong CAND chủ đề “CAND phát triển văn hóa đọc và đẩy mạnh học tập suốt đời trong kỷ nguyên số” sẽ khai mạc vào sáng ngày 17/4 tại Hà Nội.

Các đại biểu bàn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc trong CAND năm 2025 tại cuộc họp sáng 14/3/2025.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động sẽ diễn ra cuộc triển lãm sách với chủ đề “Chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 30/4/1945 - 30/4/2025” từ ngày 16-18/4/2025 với sự tham gia của 13 đơn vị trong và ngoài ngành CAND.

Triển lãm sẽ trưng bày sách có nội dung về giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; các xuất bản phẩm về lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến công vẻ vang của lực lượng CAND; về văn hóa, kinh tế, Chính trị - xã hội, pháp luật, an ninh, quân sự, khoa học kỹ thuật… Khu vực triển lãm sách của các đơn vị trong tham gia triển lãm gồm: gian hàng trưng bày, triển lãm sách của thư viện, nhà xuất bản, thiết bị thư viện số, tài liệu số và các thiết bị đọc số…

Ảnh: Báo Công an Nhân dân.

Dịp này, Ban tổ chức còn có nhiều hoạt động như tiếp tục triển khai chương trình xây dựng “Tủ sách Hồ Chí minh” trong CAND; tổng kết trao thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong CAND...

Bên cạnh đó, Hội thảo khoa học cấp Bộ “Chương trình chuyển đổi số thư viện trong CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Thời cơ và thách thức” sẽ diễn ra vào tháng 5/2025. Ngoài ra, Bộ Công an sẽ tổ chức toạ đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm “Một số tác phẩm văn học tiêu biểu trong CAND”. Chương trình “Ngày Hội trao đổi sách, tặng sách” sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 29/4 tại Thư viện CAND...