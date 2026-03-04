Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Loại trà nào thích hợp cho bạn?

  • Thứ tư, 4/3/2026 18:19 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Ngoài chức năng giải khát, thải độc cho cơ thể. Các loại trà còn có thể dưỡng sinh, bồi bổ nguyên khí, nó tựa một vị thuốc bổ. Điều bạn cần làm là chọn loại trà thích hợp.

Tra anh 1

Trà kỷ tử táo đỏ có tác dụng thải độc, sáng mắt tốt cho dân văn phòng, người thường xuyên làm việc trên máy tính. Ảnh minh họa: L.C.

Trà là bài thuốc thải độc hiệu quả và đơn giản. Tuy nhiên, hiệu quả thải độc của trà sẽ khác nhau tùy cơ địa mỗi người, do đó hãy chọn loại trà và phương pháp thải độc phù hợp với mình.

Lựa chọn đúng loại trà phù hợp với nhu cầu của cơ thể, cũng giống như "uống thuốc đúng bệnh" có thể góp phần điều dưỡng sức khỏe, giúp tinh thần sảng khoái. Dưới đây là một số loại trà phù hợp với nhu cầu của nhiều người, khá dễ tìm.

- Nhân viên văn phòng:

Nhóm người này dễ bị mệt mỏi, đau đầu do căng thẳng kéo dài và khối lượng công việc lớn. Trà xanh có chất chống oxy hóa mạnh mẽ và vitamin C, không chỉ loại bỏ các gốc tự do mà còn giúp cơ thể tiết ra các hormone chống lại căng thẳng.

Ngoài ra, một lượng nhỏ caffein chứa trong trà xanh có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, tiếp thêm năng lượng, nâng cao hiệu quả công việc.

Buổi sáng, bạn có thể uống trà xanh để tỉnh táo tinh thần, sẵn sàng cho một ngày làm việc năng động. Trà hoa cúc thêm một ít mật ong hoặc kỷ tử là lựa chọn thích hợp cho buổi chiều, giúp bổ gan, giảm khô và mỏi mắt, giảm mệt mỏi.

Còn vào buổi tối, uống một tách trà thảo quyết minh sẽ giúp thanh nhiệt, cải thiện thị lực, hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ.

- Người thường xuyên dự tiệc xã giao:

Nhóm người này thường tiếp xúc với các chất độc hại như rượu bia, thuốc lá. Trà hoa cúc trắng rất tốt trong việc bảo vệ gan, thanh nhiệt giải độc. Trà quả la hán thì giúp thông họng, loại bỏ nicotine gây hại cho miệng và cổ họng một cách hiệu quả.

- Người sử dụng máy tính thường xuyên:

Bức xạ máy tính dễ gây mỏi mắt. Ai hay phải sử dụng máy tính nên uống trà xanh và trà kỷ tử, vì hai loại trà này có công dụng giảm mệt mỏi cho mắt và ngăn ngừa khô mắt.

- Người mắc bệnh máu nhiễm mỡ, cao huyết áp, đái tháo đường:

Polyphenol trong trà hỗ trợ giảm lượng đường trong máu thông qua việc chống oxy hóa và tăng cường hoạt động của glucokinase [1], vậy nên trà xanh, trà ô long, trà đen, trà lên men và trà trắng có tác dụng hạ đường huyết một cách hiệu quả. Ngoài ra, trà hoa cúc, trà Phổ Nhĩ cũng rất hợp với nhóm người này.

[1] Một enzyme trong gan xúc tác việc chuyển glucose thành glucose- 6-phosphate.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Trà Kỷ tử Trà cúc Thảo quyết minh Trà Thải độc

