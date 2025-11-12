Ra mắt sách về 65 năm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, đặc biệt trân trọng cuốn sách "65 năm vun đắp tình hữu nghị thủy chung, mẫu mực Việt Nam - Cuba".

Ngày 12/11/2025, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách 65 năm vun đắp tình hữu nghị thủy chung, mẫu mực Việt Nam - Cuba. Đây là một ấn phẩm quan trọng, phản ánh sâu sắc mối quan hệ hữu nghị của hai Đảng và nhân dân hai nước.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam khẳng định, cuốn sách là một đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro khởi dựng và là sáng kiến rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Cuốn sách đã giới thiệu nhiều tư liệu và hình ảnh tiêu biểu về những chuyến thăm lịch sử cũng như các cuộc trao đổi của lãnh đạo hai nước.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại sự kiện. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes gửi lời chúc mừng đến Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách đúng dịp kỷ niệm trọng đại; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Nhà xuất bản.

Cuốn sách có dung lượng hơn 200 trang sách khổ lớn, tổng hợp nhiều nguồn tư liệu và hình ảnh quý, gồm ba phần chính: Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Fidel Castro: Người đặt nền móng lịch sử cho mối quan hệ Việt Nam - Cuba; Phần thứ hai: 65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực; Phần thứ ba: Dấu ấn những chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo Việt Nam - Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh ngày nay, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước chính là điểm tựa vững chắc để Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, tiếp tục kiên định sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cuốn sách góp phần tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba; giáo dục thế hệ trẻ hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm và ông Rogelio Polanco Fuentes trao tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Nhân dịp này, PGS.TS Vũ Trọng Lâm và ông Rogelio Polanco Fuentes trao tặng sách cho Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan dự buổi lễ.