'The Hobbit' bản in đầu tiên có giá tới hơn 40.000 USD

Một phụ nữ Australia đang rao bán cuốn sách được cho là bản in đầu tiên của "The Hobbit" sau hơn 30 năm cất giữ. Nếu được xác minh, cuốn sách có thể đáng giá hàng chục nghìn USD.

"Người Hobbit" được xem là phần tiền truyện của bộ tiểu thuyết "Chúa tể những chiếc nhẫn" và được công chiếu vào năm 2012. Ảnh: Warner Bros.

Renee Woodleigh cho biết bà mua cuốn The Hobbit (Anh chàng Hobbit) tại tiệm đồ cũ St Vincent de Paul ở thị trấn Huonville (phía nam thành phố Hobart, Australia) vào năm 1993. Suốt 31 năm, bà cất giữ cuốn sách mà không biết giá trị thật cho đến khi quyết định rao bán trực tuyến với giá 44.000 USD . “Tôi đã được một người hỏi mua”, bà chia sẻ với ABC Radio Hobart.

Các chuyên gia nhận định cuốn sách có thể là bản in đầu tiên của tác phẩm kinh điển do JRR Tolkien viết năm 1937. Tuy nhiên, để xác định giá trị thực, cần làm rõ đây là bản in đầu hay bản in lần hai trong cùng năm.

Chuyên gia sách quý hiếm Tory Page cho biết giá trị hai lần in chênh lệch rất lớn. Bản đầu có thể lên tới 41.000 USD , trong khi bản in sau chỉ khoảng 10.000 USD . Bà cũng lưu ý phần tranh minh họa trong sách là yếu tố quan trọng giúp phân biệt, vì bản in thứ hai có tranh màu.

Quyển sách được bà Renee Woodleigh rao bán với giá hơn 40.000 USD . Ảnh: FBNV.

Maggie Patton, người đứng đầu bộ phận sưu tầm của Thư viện bang New South Wales (Australia), cho rằng bìa và trang tiêu đề của cuốn sách cho thấy dấu hiệu đúng là bản in đầu tiên. Theo bà, nhiều người ban đầu chỉ mua Anh chàng Hobbit như một cuốn truyện thiếu nhi nên không nhận ra giá trị hiếm có. “Chỉ có 1.500 bản được in trong đợt đầu. Chúng bán hết rất nhanh nên nhà xuất bản phải in tiếp”, Patton cho biết.

Woodleigh nói bà đã vứt bỏ bìa áo của cuốn sách nhiều năm trước. "Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đứng cầm bìa và tự hỏi có nên giữ lại không. Nếu còn bìa, giá trị giờ có thể gấp ba lần". Bà chia sẻ nếu bán được sách, bà muốn dùng tiền giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn, quyên góp cho tiệm đồ cũ và gửi một phần đến ngôi trường từng trao tặng cuốn sách làm phần thưởng học tập.

Một ghi chú bên trong sách cho thấy nó từng được trao cho học sinh W. Parker vào tháng 12/1937 tại trường Kingham Hill ở Anh. Trường đang tìm hiểu người nhận này là ai. “Nếu cậu ấy học lớp năm vào năm đó thì giờ cũng gần trăm tuổi rồi”, bà Woodleigh nói.