Lá thư hé lộ thói cáu kỉnh của tác giả sách 'Chúa tể những chiếc nhẫn'

Những bức thư chưa từng công bố của J.R.R Tolkien cho thấy ông khó chịu ra sao khi cộng sự làm việc cẩu thả và quá trình ông cộng tác với nhạc sĩ Donald Swann.

"Chúa tể những chiếc nhẫn" là tác phẩm tiêu biểu của thể loại giả tưởng từ khi thế giới kỳ ảo của J.R.R Tolkien ra mắt công chúng cho tới nay.

“Cô ta biến bản thảo của tôi thành điều vô nghĩa”, lời phàn nàn đậm chất Tolkien trong một bức thư đang gây chú ý. Bộ sưu tập thư mới tiết lộ tính cách thẳng thắn, hài hước và đầy nguyên tắc của tác giả Chúa tể những chiếc nhẫn, Independent đưa tin.

Một kho lưu trữ thư từ chưa từng công bố của nhà văn J.R.R Tolkien đang làm sáng tỏ nhiều khía cạnh ít ai biết tới về một trong những cây bút vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Tác giả của Người Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn được biết đến như một người kín tiếng. Tuy nhiên, bộ sưu tập mới gồm 21 bức thư, bản thảo thơ và nhạc, cùng 13 trang ghi chú đã phác họa chân dung một Tolkien vừa cầu toàn, vừa hài hước.

Trong một bức thư, ông không ngần ngại chỉ trích người đánh máy bản thảo: "Tôi có chút cảm thông vì đây là tài liệu lạ, nhưng rõ ràng cô ta chẳng hề chú tâm". Ông còn châm biếm sự nhầm lẫn tai hại như "poche" thay vì "poetic" (thơ mộng), “highballs" thay vì "high halls” (sảnh lớn), hay “arias" thay vì "cries” (than khóc).

J.R.R Tolkien (1892-1973) là tác giả hai bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chúa tể những chiếc nhẫn và Anh chàng Hobbit. Ảnh: Britannica.

Sự hóm hỉnh của Tolkien cũng được thể hiện rõ. Khi nói về một buổi biểu diễn của nhóm hài "Flanders and Swann", ông viết: "Tôi chưa từng cười nhiều đến vậy kể từ lần cuối thấy tổng giám mục Canterbury trượt vỏ chuối".

Những bức thư này nằm trong bộ sưu tập tài liệu xoay quanh tác phẩm The Road Goes Ever On , dự án âm nhạc Tolkien hợp tác với nhạc sĩ Donald Swann. Đây là bản thảo lớn cuối cùng của Tolkien còn lưu giữ trong tay tư nhân, được rao bán với giá 550.000 bảng Anh (tương đương 710.000 USD ) tại Hội chợ sách cổ quốc tế New York.

Trái với hình ảnh một tác giả đơn độc, thư từ cũng cho thấy Tolkien có mối quan hệ hợp tác tích cực với Swann từ lần gặp đầu năm 1965 cho đến lúc ông qua đời. Trong các bức thư, Tolkien giúp Swann xác định cách phát âm và nhịp điệu của các bài thơ bằng tiếng Elvish, ngôn ngữ do chính ông tưởng tượng.

“Đây chắc chắn là kho tài liệu quan trọng nhất của Tolkien được rao bán trong hơn một thế hệ qua. Trong thư, Tolkien không chỉ đưa hướng dẫn trình diễn mà còn cung cấp thêm bối cảnh ngôn ngữ để giúp người nghe hiểu và cảm nhận”, nhà sưu tập sách Christiaan Jonkers cho biết.