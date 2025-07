Đạo diễn 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' làm gì ở đỉnh vinh quang?

Bạn hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ông tin rằng "Chúa tể của những chiếc nhẫn" là tất cả những gì mình có thể làm được trong sự nghiệp?

“Thành công... là khi bạn khiến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn dù chỉ một chút, là khi bạn biết rằng nhờ sự tồn tại của bạn, một sinh mệnh đã có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

-Ralph Waldo Emerson

Hãy tưởng tượng khi lái xe, thay vì nhìn thẳng về phía trước, bạn lại liên tục liếc sang gương chiếu hậu hoặc ngoái đầu nhìn lại những thứ đã qua. Việc bạn lao xuống một con mương nào đó sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, chúng ta phải tránh bị cám dỗ bởi cái gương chiếu hậu phản chiếu những thành tựu quá khứ để hướng đến tương lai phía trước với tinh thần tích cực.

Như đã thấy ở chương trước, Tinh thần Ngân vang có thể giúp ta thoát khỏi khủng hoảng tuổi trung niên, trở lại đúng quỹ đạo cuộc đời để hướng đến thành công đích thực. Không những thế, tinh thần này còn có thể đem lại suối nguồn hạnh phúc cho cả những ai đã đạt đến Đỉnh Vinh quang của cuộc đời.

Thực ra, việc đứng trên Đỉnh Vinh quang tiềm ẩn rất nhiều cám dỗ, bởi bạn dễ rơi vào trạng thái thả lỏng, không còn phải nặng gánh lo âu do đã đạt được một mức độ thành công nào đó cho bản thân và gia đình. Nhưng xin đừng quên rằng “việc quan trọng nhất vẫn luôn ở phía trước!”.

Đây chính là điểm mấu chốt của Tinh thần Ngân vang: những gì bạn đang làm trong hiện tại đều là việc quan trọng nhất; đây chính là thứ bạn nên tập trung vào, vì những gì đã đạt được trước kia giờ chỉ còn là quá khứ. Người biết cầu tiến luôn nghĩ về những việc họ có thể hoàn thành ở tương lai.

Vì sao điều này lại quan trọng đến vậy? Nếu bạn nghĩ bản thân không còn điều gì để đóng góp cho đời, mọi mục tiêu đều đã hoàn thành, thì đâu sẽ là động lực và khát vọng để bạn rời khỏi giường vào mỗi sáng? Đâu sẽ là lẽ sống của bạn? Mỗi ngày mới thức dậy, bạn nên đặt cho mình một sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu nào đó cần phải hoàn thành. Những điều này có thể rất đỗi khác biệt với những gì bạn đã từng làm trong quá khứ, nhưng chẳng phải thành tựu lớn nhất của bạn có thể vẫn còn ở phía trước hay sao?

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện của riêng tôi: con gái tôi từng hỏi liệu tôi có thể viết thêm được một cuốn sách nào như 7 Thói quen Hiệu quả nữa hay không. Câu hỏi này làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, dù biết rằng con bé không có chủ ý như vậy.

Chẳng lẽ tất cả những tư tưởng và bài học sâu sắc mà tôi có thể truyền đạt chỉ gói gọn trong cuốn 7 Thói quen? Chẳng lẽ tôi không còn gì để cống hiến nữa? Chẳng lẽ tôi chỉ viết được một tác phẩm để đời rồi “rửa tay gác bút” hay sao? Nếu không còn gì đáng để cống hiến, thì tôi đang làm gì mỗi ngày vậy? Tôi bảo con bé rằng tác phẩm tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước, và tôi đã có ý tưởng cho nhiều cuốn sách sắp tới.

Tôi nói vậy không phải để thổi phồng bản thân. Mà tại sao chúng ta lại không đề cao giá trị của chính mình nhỉ? Tôi vẫn luôn tin rằng dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, công trình lớn nhất của mình vẫn luôn ở phía trước chờ tôi thực hiện. Việc giữ Tinh thần Ngân vang là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến đam mê, hoài bão, nhiệt huyết và sứ mệnh trọn đời. Đây chính là động lực để bạn và tôi thức dậy mỗi sáng.

Đạo diễn Peter Jackson đã cặm cụi suốt mười bốn năm trời để có thể mang thiên tiểu thuyết Chúa tể của những chiếc nhẫn của J.R.R. Tolkien lên màn ảnh. Sau khi tác phẩm thành công vang dội và nhận hàng loạt giải Oscar, người ta hỏi ông liệu đây có phải là tác phẩm xuất sắc nhất và là di sản để đời của ông hay không.

Câu trả lời của Peter thể hiện đúng tinh thần mà tất cả chúng ta nên có: “Nếu tôi nói ‘phải’ thì chẳng khác gì ám chỉ bản thân sẽ không còn làm được bộ phim nào xuất sắc hơn thế nữa sao? Điều này có thể đúng, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nó vào thời điểm hiện tại, vì tôi vẫn còn nhiều thứ để cống hiến”.

Và rồi ông tiếp tục đạo diễn những tác phẩm bom tấn như loạt phim Hobbit, King Kong, The Lovely Bones, cũng như bộ phim tài liệu They Shall Not Grow Old cùng nhiều tác phẩm khác. Bạn hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ông tin rằng Chúa tể của những chiếc nhẫn là tất cả những gì mình có thể làm được trong sự nghiệp? Ngoài sự nghiệp đồ sộ đem lại cho ông thành công về mặt tài chính, Jackson còn có nhiều đóng góp ấn tượng cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Ông và vợ, bà Fran, đã quyên góp 500.000 đô la cho mảng nghiên cứu tế bào gốc. Họ cũng bỏ ra hơn một triệu đô la hỗ trợ trùng tu nhà thờ Thánh Christopher lâu đời ở thủ đô Wellington, New Zealand, giúp công trình kiến trúc này tránh khỏi nguy cơ bị tháo dỡ. Có thể nói, Peter Jackson đã tạo ra tầm ảnh hưởng to lớn không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Ý tưởng sống với Tinh thần Ngân vang có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực, và như đã nói, đây chính là lý tưởng sống mà tôi tự đặt ra cho bản thân. Khi chia sẻ về nó trong các bài diễn thuyết, tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng giống như những gì tôi từng truyền đạt trước đây.

Tôi thấy nó có thể làm cho ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trở lại ở những ai đang tin rằng mình không còn gì để cống hiến, rằng nghĩa vụ cuộc đời của họ đã hoàn thành. Tôi thấy mắt họ bừng sáng, như thể đã phát hiện ra một lẽ sống mới, một đam mê mới trong công việc hay trong một hoạt động xã hội nào đó. Với nhiều người, nó mang lại hy vọng và niềm tin rằng những thành tựu quan trọng, vĩ đại nhất vẫn đang nằm trên con đường phía trước bất kể thành công trong quá khứ có là gì.

“Hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này”.

- Mahatma Gandhi