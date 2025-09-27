Bỏ 100.000 USD mua bản đồ thế giới 'Chúa tể những chiếc nhẫn'

Các bản đồ trong tiểu thuyết "Chúa tể những chiếc nhẫn" của J.R.R Tolkien như Trung Địa hay đảo Oz đang trở thành món đồ cổ đắt giá, thu hút giới sưu tầm toàn cầu.

Các nhà phê bình cho rằng bản đồ đóng vai trò trung tâm trong cách kể chuyện của JRR Tolkien. Ảnh: The Tolkien Estate/Blackwell's Rare Books.

Một tấm bản đồ Trung Địa trong ấn bản đầu tiên của Chúa tể những chiếc nhẫn hiện được định giá từ 50.000 đến 80.000 bảng Anh (61.000- 100.000 USD ). Bản đồ này được vẽ bởi Christopher Tolkien, con trai J.R.R Tolkien, dựa trên phác thảo gốc của cha. Đây là một trong những tác phẩm được săn lùng nhất trong giới sưu tầm bản đồ giả tưởng.

Ngoài ra, bộ 47 cuốn sách đầu tiên có bản đồ của nhà văn khoa học viễn tưởng Jules Verne cũng được định giá khoảng 98.000 USD . Một đạo cụ bản đồ từng xuất hiện trong loạt phim Harry Potter gần đây được bán đấu giá với giá hơn 290.000 USD .

Giá trị ngày càng cao của các bản đồ giả tưởng cho thấy sức nóng của dòng văn học giả tưởng thế giới. Tại hội chợ Frieze Masters, nhà buôn bản đồ hiếm Daniel Crouch đã trưng bày bộ sưu tập hơn 70 bản đồ kéo dài suốt 2.700 năm từ đảo Neverland của Peter Pan đến các vùng đất trong Chúa tể những chiếc nhẫn. Bộ sưu tập được một nhà sưu tầm giấu tên mua ngay sau buổi trưng bày.

Bộ bản đồ hoàn chỉnh trong Những chuyến du hành kỳ thú của Jules Verne được bán với giá gần 100.000 USD . Ảnh: Financial Times.

Không chỉ Tolkien, nhiều nhà văn khác cũng sử dụng bản đồ như công cụ dẫn truyện. Ursula K. Le Guin từng vẽ bản đồ quần đảo Earthsea trước khi bắt tay viết truyện. Những bản đồ này sắp được triển lãm tại Anh trong tháng tới.

Một số bản đồ thu hút bởi độ chính xác, được vẽ theo đúng nguyên tắc bản đồ học như bản đồ hành tinh trong Xứ cát hay bản đồ kiểu quân sự của vùng Đồi thỏ. Ngược lại, cũng có những bản đồ gây ấn tượng nhờ sự ngẫu hứng, như Discworld với hình thiên thần chỉ có nhãn cầu, hoặc bản đồ Winnie-the-Pooh có hướng la bàn đánh vần thành “POOH”.

Với người mới bắt đầu, các bản đồ in màu dạng poster là lựa chọn phổ biến. Bản đồ Trung Địa do Pauline Baynes vẽ năm 1970 hiện có giá khoảng 1.200 USD . Trong khi đó, bản đồ đảo Oz từ năm 1980 đang được bán với giá 450 USD .