Nhà thơ trẻ bị tố đạo thơ sau khi được giải thưởng Hội Nhà văn

Tác giả Lâu Văn Mua bị tố đạo thơ nước ngoài sau khi nhận Giải thưởng Tác giả trẻ 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhiều người chỉ ra dấu hiệu một số tác phẩm của anh là thơ dịch.

Ngày 19/1, Hội Nhà văn Việt Nam công bố Giải thưởng văn học thường niên năm 2025 trên website của Hội. Trong đó, nhà thơ Lâu Văn Mua (sinh năm 1992), được giải hạng mục Tác giả trẻ với tập Nhặt xác em chất chồng bảo tàng. Một ngày sau khi giải thưởng được công bố, anh bị tố đạo thơ.

Cụ thể, bài thơ Khi những ký ức khóc được giới thiệu vào năm 2021, ghi tên “tác giả trẻ Lâu Văn Mua ở Thanh Hóa”, đăng trên trang Vanvn.vn của Hội Nhà văn Việt Nam. Có ý kiến cho rằng nội dung bài thơ này tương tự When Memories Cry.! của Jyoti Joseph (Ấn Độ), được đăng từ năm 2009 trên trang PoemHunter.

Tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng vừa nhận Giải thưởng Tác giả trẻ của Lâu Văn Mua.

Nhiều ý kiến cho rằng khi đọc cả hai tác phẩm, dễ nhận ra nhiều điểm trùng lặp rõ rệt về hình ảnh và kết cấu bài thơ. Cả hai bài đều mở đầu bằng motif “ký ức mờ dần” -"When memories cry / When memories fade and die" giống với "Khi những ký ức khóc / Khi những ký ức mờ dần và chết".

Tiếp theo là nỗi sợ già nua, sự lụi tàn của đam mê nhưng tình yêu thì vẫn âm ỉ chảy trong cơ thể như “dung nham” trong khổ thơ: "I'm going to grow old / My passion / My fiery passion / My flaming lust is going to grow cold" tương tự với "Tôi sẽ già / Niềm đam mê của tôi / Niềm đam mê bốc lửa của tôi / Ham muốn rực của tôi sẽ phát triển lạnh".

Đặc biệt, hình ảnh trái tim “Trái tim tôi đập cho em / Và sẽ không bao giờ ngừng để đánh bại tên em” được cho là kết quả khi tác giả sử dụng công cụ dịch tự động câu thơ: "My heart beats for you / My heart will never cease to beat your name". Những điểm tương đồng này khiến nhiều độc giả nghi ngờ bài thơ tiếng Việt là bản dịch máy của nguyên tác tiếng Anh thay vì một sáng tác độc lập.

Một ý kiến khác tiếp tục nêu bài Quá khứ của Lâu Văn Mua có nội dung tương đồng với bài The Past của Ananya Sarkar. Hai bài thơ giống nhau ở nhiều câu như: Ngồi bên cửa sổ cô đơn - Sitting by the window lonesome; Xào xạc lá của những ký ức - Rustling the leaves of memories; Và giẫm chân trên con đường bị lãng quên - And treading on forgotten paths...

Một số ý kiến cho rằng dịch thơ không sai nếu ghi rõ là bản chuyển ngữ hoặc phóng tác. Tuy nhiên, cả hai bài nói trên đều được giới thiệu là sáng tác cá nhân, không đề cập tác giả gốc.

Chiều 20/1, theo thông tin từ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cơ quan này đã họp trực tuyến, xem xét các chứng cứ liên quan cùng đơn của tác giả Lâu Văn Mua và thống nhất thu hồi Quyết định số 10/QĐ-HNV ngày 8/1/2026 về việc trao Giải thưởng Tác giả trẻ cho tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng, do vi phạm quy chế giải thưởng.

Thông tin trên website Hội Nhà văn nêu trước đó đại diện Ban Giám khảo Giải thưởng Tác giả trẻ đã làm việc với nhà thơ Lâu Văn Mua. Tác giả trẻ đã thừa nhận sai sót, đồng thời làm đơn xin rút khỏi giải thưởng và nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, xem đây là bài học sâu sắc trên con đường sáng tạo văn chương.