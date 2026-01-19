Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng Văn học 2025

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã ký các quyết định công bố Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 cho 7 tác phẩm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình và văn học thiếu nhi.

Theo thông tin từ website của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều đã ký quyết định công bố Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 cho 7 tác phẩm.

Giải thưởng Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết Miền đất hứa của nhà văn Lê Thanh Kỳ, xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn học.

3 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2025, hạng mục Văn xuôi, Thơ. Ảnh: Vanvn.

Đối với Giải thưởng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao 2 giải thưởng gồm: tác phẩm Thơm từ nỗi đau (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - tập thơ của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh); tác phẩm Trên con đường tóc (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - tập thơ của nhà thơ Trang Thanh.

Giải thưởng Lý luận phê bình thuộc về tác phẩm Văn học như một diễn ngôn của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn, xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Giải thưởng Văn học dịch được trao cho tác phẩm Hạc trắng xoè cánh (Nhà xuất bản Văn học) - truyện của tác giả Tawada Yoko, do An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) dịch; tác phẩm Bài ca Solomon (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - truyện của tác giả Toni Morrison - Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch.

Giải thưởng Văn học thiếu nhi trao cho tác phẩm Miền thảo nguyên Panduranga (Nhà xuất bản Kim Đồng) - tiểu thuyết của nhà văn Lê Đức Dương.