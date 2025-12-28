Gieo hạt mầm yêu thương qua từng trang sách

Sau thành công và sức lan tỏa rộng rãi từ lễ trao giải đợt 1, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức trao giải thưởng đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương".

Các bé đoạt giải trong đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Lễ trao giải được diễn ra vào ngày 27/12, tại Báo Phụ nữ Thành phố trong không khí sôi nổi, ấm áp và ý nghĩa với các tiết mục âm nhạc do chính các thí sinh biểu diễn, những chia sẻ về thói quen đọc sách của các em cũng như về các cuốn sách được chọn tham dự cuộc thi.

Ở giải thưởng đợt 2, nhiều thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng kể chuyện. Không chỉ giọng kể tự nhiên, mạch lạc hơn, biết nhấn nhá cảm xúc và thể hiện sự đồng cảm với nhân vật, nhiều bài dự thi còn được đầu tư hình thức thể hiện sinh động, giàu sáng tạo.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi trao giải. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Một số bài dự thi ấn tượng bởi cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng giàu ý nghĩa, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn từ trang sách.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban giám khảo chấm giải, nhận định: “Cuộc thi có sức lan tỏa lớn, khi xem các clip tôi nhận thấy các bạn đọc thật và cảm nhận thật chứ không phải đang diễn hay có sự sắp xếp theo kịch bản, cũng không chạy theo thành tích”.

Nhà văn Văn Thành Lê cho biết thêm, những cuốn sách các bạn chọn có tính phổ cập khá rộng từ văn học đến sách kỹ năng, sách khoa học. Ngoài những cuốn kinh điển còn có những sách rất mới, sách về cung cấp kiến thức cho thấy các bạn biết cập nhật cái mới chứ không một màu.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ trao giải. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sau thời gian tiếp nhận và chấm chọn bài dự thi, Ban giám khảo đã làm việc công tâm, đánh giá các phần thi dựa trên các tiêu chí: nội dung câu chuyện, giọng kể, khả năng sáng tạo, kỹ năng thể hiện và mức độ lan tỏa thông điệp nhân văn.

Kết quả, Giải Nhất thuộc về bé Hồ Minh Châu (tác phẩm Thần dược của Kay); Giải Nhì được trao cho bé Phạm Minh Bảo Ngọc (tác phẩm Tuổi thơ dữ dội) và bé Nguyễn Cao Thanh Trúc (tác phẩm Búp sen xanh).

Ban Tổ chức cũng trao Giải ba cho bé Lê Bảo Nhi (tác phẩm Điều ước thủy tinh) cùng 3 Giải Khuyến khích cho các bé Phạm Ngọc Lan Anh (tác phẩm Cây cam ngọt của tôi), Chu Bích Ngọc (tác phẩm Coo Chanel), bé Lê Đặng Diệp Nhi (tác phẩm Võ Thị Sáu).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao Giải phụ: Kể chuyện về Bác Hồ ấn tượng cho bé Nguyễn Cao Thanh Trúc.

Theo Ban Tổ chức, các thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba sẽ tiếp tục tham gia Vòng chung kết cuộc thi, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026. Tất cả thí sinh tham dự đợt 2 sẽ nhận được voucher trị giá 200.000 đồng để mua sách, như một món quà khích lệ tinh thần yêu sách, yêu văn hóa đọc từ Ban Tổ chức.

Giải Ba thuộc về bé Lê Bảo Nhi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” là cuộc thi mà Báo Phụ Nữ Thành phố rất nâng niu.

Trong bối cảnh mà sự phát triển của công nghệ dẫn đến một hiện trạng là hầu như số đông các em nhỏ sẽ cầm trên tay chiếc điện thoại, sẽ chơi điện thoại, những em chịu cầm sách để đọc dường như ngày càng ít đi.

“Đó là điều làm chúng tôi băn khoăn. Với việc hướng đến tạo ra và nuôi dưỡng các giá trị, chúng tôi đánh giá giá trị từ việc đọc sách rất quan trọng. Cuộc thi hình thành với tinh thần đó, mong muốn đi đường dài và tạo sự lan tỏa đến tất cả các tỉnh thành”, bà Phạm Thị Vân Anh chia sẻ.

Giải Nhất thuộc về bé Hồ Minh Châu. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo bà Phạm Thị Vân Anh, qua mỗi đợt thi, Ban Tổ chức rất vui mừng khi nhận được những tác phẩm của các em gửi về, cho thấy các em đã thực sự trải nghiệm, thẩm thấu được từ trang sách, rút ra được những bài học rất có giá trị. Giá trị đó có thể là kiến thức mà trong nhà trường chưa được tiếp cận; có thể là những tấm gương vượt khó vươn lên; có thể được vun đắp từ những con người giàu lòng nhân ái… Như vậy, Ban Tổ chức đã đạt được mục tiêu là cùng các em tạo ra những giá trị từ trang sách.

Được biết, sau 6 tháng phát động (từ tháng 6/2025 đến nay), Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi tham gia.

Giải Nhì thuộc về hai bé Phạm Minh Bảo Ngọc và bé Nguyễn Cao Thanh Trúc. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Các em nhỏ tham gia Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 đa dạng độ tuổi, từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở tại các tỉnh, thành phố. Trong đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất là bé Đặng Nhã Lam (5 tuổi). Nguồn sách các em lựa chọn giới thiệu rất đa dạng về nội dung và thể loại. Mỗi bạn một cách kể chuyện và hình thức thể hiện khác nhau, nhưng đều góp phần lan tỏa những thông điệp giá trị từ sách và truyền cảm hứng đọc đến bạn bè cùng trang lứa.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần giúp trẻ xây dựng thói quen đọc sách, nuôi dưỡng khả năng ngôn ngữ, tư duy kể chuyện và sự tự tin thể hiện bản thân. Đây cũng là dịp để các gia đình cùng ngồi lại bên nhau đọc, kể, chia sẻ những giá trị tích cực sách mang lại. Từ đó, mỗi câu chuyện sẽ trở thành cầu nối giữa con trẻ và văn hóa đọc, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.