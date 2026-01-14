'Thơ Hoàng đế Thiệu Trị' đạt giải A Giải thưởng Văn học Nghệ thuật

Cuốn "Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ" đạt Giải A Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025.

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam xét trao 10 giải cho các tác giả thuộc Hội Văn học nghệ thuật trung ương có tác phẩm xuất sắc trong năm 2025.

Trong 10 giải này, có sách khảo cứu Dấu xưa lưng chừng núi - Một vùng bản sắc Ca dong của TS Nguyễn Đăng Vũ, sách nghiên cứu Kiến trúc Việt Nam - 50 năm đất nước thống nhất của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tập truyện ký Theo dấu chân Người của nhà văn Trình Quang Phú, tập sách sưu tầm và biên soạn A Chất: Sử thi dân tộc Ta-Ôi của TS Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu).

Hội đồng Giải thưởng cũng lựa chọn 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố để trao giải. Kết quả có 6 giải A, 17 giải B, 18 giải C, 33 giải khuyến khích và 1 giải tác giả trẻ.

Trong 75 tác phẩm, 3 tác phẩm sách được giải A gồm tự truyện Ong rừng của tác giả Phan Đức Nhuận (Đà Nẵng), sách nghiên cứu Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung (Huế), tập thơ Khúc dư hương mùa Hạ của tác giả Khương Thị Mến (Hưng Yên).

Các tác giả nhận Giải A Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2025. Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật.

Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng, Giải thưởng năm nay phản ánh rằng các tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thành phố vẫn duy trì theo hướng truyền thống; các tác giả trẻ có cách thể hiện đổi mới nhưng nội dung vẫn bám sát đời sống, truyền thống dân tộc.

Mảng Văn học, các tác phẩm văn xuôi có sự đa dạng về đề tài, phản ánh đời sống của mọi miền Tổ quốc. Tác phẩm thơ có sự phong phú, thể hiện sự tìm tòi trong nghệ thuật. Năm 2025 có sự gia tăng về số lượng, chất lượng các tác phẩm lý luận phê bình văn học, với nhiều công trình có sự đầu tư nghiên cứu công phu.