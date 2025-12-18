Nhà văn 17 tuổi nhận giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM

Tác giả Cao Việt Quỳnh, 17 tuổi, giành giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2025 với tiểu thuyết "Lục địa rồng".

Bộ truyện "Lục địa rồng" của tác giả Cao Việt Quỳnh, 17 tuổi, đạt giải thưởng Văn học thiếu nhi năm 2025 của Hội nhà văn TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Chiều 16/12, Hội Nhà văn TP.HCM công bố danh sách các tác phẩm đoạt giải thưởng và tặng thưởng văn học năm 2025. Trong số các tác phẩm được vinh danh, bộ truyện Lục địa rồng của Cao Việt Quỳnh, 17 tuổi, giành giải thưởng Văn học thiếu nhi.

Ra mắt giữa năm 2024, Lục địa rồng gồm 5 tập, nối tiếp bộ sách Người sao chổi từng đạt giải Sách quốc gia năm 2022 của tác giả. Truyện xoay quanh Jim, con trai của nhân vật chính trong Người sao chổi, cùng hành trình phiêu lưu của cậu và nhóm bạn mang dòng máu “những người con của rồng”.

Tác phẩm mở ra một thế giới kỳ ảo giao thoa giữa văn hóa Đông - Tây, nơi các nhân vật như Elf, Orc, Người Quạ, Người Đại Bàng sống chung với Sơn Tinh, Thánh Gióng, Lạc Long Quân… Những nhân vật thiếu niên chiến đấu vì lẽ phải, khám phá sức mạnh bản thân và tình bạn, thể hiện thông điệp nhân văn về sự hy sinh, lòng dũng cảm và khát vọng bảo vệ điều đúng đắn.

Bộ sách Lục địa rồng. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng.

Cao Việt Quỳnh là một trong những tác giả trẻ tuổi nhất từng được trao giải thưởng chính thức của Hội Nhà văn TP.HCM. Năm nay, giải thưởng còn được trao cho các tác phẩm tiêu biểu ở các hạng mục khác như: văn xuôi (Trương Anh Quốc), thơ (Trần Mai Hường), lý luận phê bình (Văn Thành Lê), văn học trẻ (Giai Du), văn học dịch (Hương Châu dịch Hoang mạc Tartar).

Ngoài các giải thưởng chính, hội cũng trao tặng thưởng cho 4 tác phẩm: Miền cỏ tranh (Nguyễn Minh Ngọc), Những ngày ở Paris (Nguyễn Hoài Nam), Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (Châu La Việt) và Khi đàn sếu bay về phương Nam (Lisa Ridzén, dịch giả Minh Khôi).

Lễ tổng kết, trao giải và kết nạp hội viên mới sẽ được tổ chức vào ngày 30/1/2026 tại TP.HCM. Trong dịp này, Hội cũng chính thức kết nạp 21 nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình và dịch giả mới.