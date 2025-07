Marvel 'vểnh râu' trước DC nhờ 'Bộ tứ siêu đẳng'

"Fantastic Four: First Step" được cho là niềm tự hào tiếp theo của Marvel, trở thành đối thủ nặng ký của "Superman" đến từ nhà đối thủ DC.

Ngay sau khi DC trình làng Superman được đại chúng phản hồi khá tích cực, "con át chủ bài" Fantastic Four: First Step cũng sắp được Marvel tung ra. Theo Variety, sau buổi chiếu đặc biệt cho báo giới, truyền thông, bom tấn MCU nhận đánh giá khả quan. Nhiều cây bút nhận xét tác phẩm là một “bữa tiệc thị giác” với phong cách kể chuyện linh hoạt và đầy tự tin.

Tổng biên tập Matt Neglia của trang Next Best Picture khen ngợi bom tấn Marvel lần này quy tụ 4 diễn viên chính tài năng, bên cạnh phong cách thẩm mỹ “retro-futuristic” (tương lai hoài cổ) gây thích thú. “Kết hợp với lối kể chuyện chắc tay và tự tin của Matt Shakman, đây là một bước khởi đầu hấp dẫn và đầy thỏa mãn khi MCU đang từng bước lấy lại quyền kiểm soát và hướng về ‘Ngày Tận Thế’ (ý chỉ bom tấn Avengers: Doomsday - PV)”.

Nhà phê bình Brandon Davis nhận định Fantastic Four là một trong những tác phẩm hay nhất mà Marvel từng thực hiện thời gian qua, thậm chí không ngại ngần so sánh phần hình ảnh phim với Interstellar của nhà làm phim quái kiệt Christopher Nolan. “Galactus thật tuyệt vời. Silver Surfer trông rất ấn tượng. Hiệu ứng hình ảnh nhiều lúc thực sự hoàn hảo. Dù là trong không gian vũ trụ hay trên Trái Đất, Matt Shakman đều mang đến một bữa tiệc thị giác", ông viết

Trong khi, cây bút Sharareh Drury của tờ People nhận xét Fantastic Four "thật sự ngoạn mục”. Cô đặc biệt dành lời tán dương cho Pedro Pascal và Vanessa Kirby - bộ đôi quyền lực mới của MCU trong vai Reed Richards và Susan Storm.

Fantastic Four: First Step được cho là sẽ trở thành "niềm tự hào" tiếp theo của Marvel. Ảnh: Marvel.

Fantastic Four: First Step là dự án thứ 3 của Marvel Studios trong năm nay, đánh dấu lần đầu tiên nhóm siêu anh hùng này quay trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sau vụ sáp nhập giữa Disney và 20th Century Fox. Bộ phim kể lại nguồn gốc của nhóm Fantastic Four - 4 nhà khoa học thực hiện chuyến thám hiểm không gian và vô tình bị nhiễm tia bức xạ vũ trụ. Trở về Trái Đất, họ không còn là những con người bình thường mà trở thành những siêu anh hùng với năng lực kỳ lạ.

Chuyện phim theo chân cả nhóm bảo vệ Trái Đất khỏi gã bạo chúa khổng lồ Galactus - kẻ ăn các hành tinh. Phim do Matt Shakman đạo diễn với kịch bản được chấp bút bởi Josh Friedman, Eric Pearson và Jeff Kaplan.

Trước đó, tờ Variety từng tiết lộ độc quyền rằng John Malkovich ban đầu dự kiến xuất hiện trong phim với vai phản diện Red Ghost, nhưng đã bị cắt khỏi bản dựng cuối cùng. Đạo diễn Shakman chia sẻ: “Thật đau lòng khi không thể đưa ông ấy vào bản phim cuối. Chúng tôi đã phải cắt bỏ nhiều thứ trong quá trình hoàn thiện phim. Khi xây dựng một thế giới tương lai kiểu thập niên 1960, giới thiệu hàng loạt phản diện, bốn nhân vật chính, có quá nhiều thứ cần cân bằng, và một số phần bắt buộc phải loại bỏ để đảm bảo cấu trúc hợp lý cho phiên bản cuối".