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Thế giới sách

Điều gì làm nên sự vĩ đại của Steve Jobs?

  • Thứ bảy, 13/6/2026 14:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Điều vĩ đại nhất Steve Jobs để lại cho thế giới có thể không phải iPhone hay iPad. Đó là một nguyên tắc tư duy đơn giản nhưng đầy sức mạnh: càng đơn giản, càng khó thực hiện.

Chúng ta thường có xu hướng tin rằng giá trị đến từ việc bổ sung. Thêm tính năng cho sản phẩm. Thêm thông tin vào bài thuyết trình. Thêm ý tưởng vào kế hoạch.

Thế nhưng, Steve Jobs lại dành cả sự nghiệp để chứng minh điều ngược lại. Ông từng nói rằng, đơn giản khó hơn rất nhiều so với phức tạp. Bởi để tạo ra sự đơn giản, trước hết bạn phải hiểu vấn đề một cách sâu sắc.

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Steve Jobs từng nói đơn giản khó hơn rất nhiều so với phức tạp. Ảnh: Digital Trends.

Đó không phải việc cắt giảm tùy tiện hay làm mọi thứ trở nên sơ sài. Đó là quá trình liên tục đặt câu hỏi: điều gì thực sự quan trọng và điều gì có thể loại bỏ. Chỉ khi tìm được câu trả lời, chúng ta mới có thể giữ lại phần cốt lõi và loại bỏ những thứ gây nhiễu.

Thành công của Apple là minh chứng rõ nét cho triết lý ấy. Khi cầm trên tay một chiếc iPhone, người dùng gần như không cần đọc hướng dẫn. Mọi thao tác đều trực quan và dễ hiểu.

Điều tưởng như đơn giản đó thực chất là kết quả của hàng nghìn giờ nghiên cứu, thử nghiệm và tinh chỉnh. Apple không tạo ra những sản phẩm phức tạp nhất. Họ tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng nhất.

Bài học này không chỉ đúng trong lĩnh vực công nghệ. Một email ngắn gọn thường nhận được phản hồi nhanh hơn một email dài dòng. Một bài thuyết trình súc tích thường thuyết phục hơn hàng chục slide chất đầy chữ. Một thông điệp rõ ràng cũng dễ được ghi nhớ hơn những lời giải thích rối rắm.

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Apple không tạo ra những sản phẩm phức tạp nhất. Họ tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng nhất. Ảnh: Magnific.

Nghịch lý của thời đại số là chúng ta có nhiều thông tin hơn bao giờ hết nhưng lại khó tập trung hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, mạng xã hội, email và các nền tảng trực tuyến liên tục tranh giành sự chú ý của chúng ta. Ai cũng cố gắng nói nhiều hơn, làm nhiều hơn và thể hiện nhiều hơn. Nhưng khi mọi thứ trở nên quá phức tạp, điều con người cần nhất lại là sự rõ ràng.

Người ta thường nghĩ thành công đến từ việc làm thêm nhiều thứ. Nhưng phần lớn những người xuất sắc lại thành công nhờ biết điều gì không nên làm. Sự trưởng thành của một ý tưởng không được đo bằng số thứ được thêm vào, mà bằng số thứ có thể bỏ đi mà nó vẫn giữ nguyên sức mạnh.

Đó cũng là thông điệp cốt lõi mà Ben Guttmann phân tích trong cuốn sách Đơn giản mà nói. Dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học, truyền thông và hành vi con người, tác giả chỉ ra rằng bộ não luôn ưu tiên những gì dễ hiểu, dễ ghi nhớ và dễ hành động. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, sự đơn giản không còn là một lựa chọn mang tính thẩm mỹ mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh thực sự.

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Sách Đơn giản mà nói của tác giả Ben Guttmann.

Sau tất cả, bài học giá trị nhất từ Steve Jobs có lẽ không nằm ở công nghệ. Ông cho thấy những điều có sức ảnh hưởng lớn nhất thường không phải điều phức tạp nhất. Chúng là những ý tưởng đã được gọt giũa đến mức tinh khiết, rõ ràng và đủ đơn giản để hàng triệu người có thể hiểu, ghi nhớ và hành động.

Bởi đôi khi, điều khó nhất không phải là tạo ra nhiều hơn. Điều khó nhất là biết chính xác điều gì nên được giữ lại.

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