Lời khuyên người trẻ của Steve Jobs bất ngờ viral trở lại

Từ những thất bại ban đầu đến khi trở lại dẫn dắt Apple, Steve Jobs cho thấy đam mê công việc mới là động lực cốt lõi tạo nên “đế chế” công nghệ hàng đầu thế giới.

Steve Jobs nói rằng ông chưa bao giờ làm việc vì tiền. Ảnh: Reuters.

Người đồng sáng lập Apple, Steve Jobs, từng trải qua giai đoạn cận kề phá sản. Thậm chí, ông từng bị loại khỏi chính công ty mà ông xây dựng, trước khi trở lại và đặt nền móng cho sự hồi sinh của Apple. Trải qua tất cả điều đó, ông rút ra bài học rằng theo đuổi công việc yêu thích chính là điều giúp bản thân kiên trì với sự nghiệp.

Hiện nay, Apple là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, từng xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng Fortune 500 và đã bán hơn 3 tỷ chiếc iPhone. Tuy nhiên, hành trình phát triển của hãng không hề suôn sẻ khi Jobs bị CEO John Sculley buộc rời công ty vào năm 1985, khiến sự nghiệp rơi vào biến động.

Theo Fortune, sau biến cố, Jobs tận dụng giai đoạn khó khăn để phát triển NeXT và tái cấu trúc Pixar, trước khi trở lại Apple vào năm 1997 với vai trò CEO và gắn bó cho đến trước khi qua đời vào năm 2011.

“Đôi khi, cuộc sống giáng cho bạn một cú đánh như viên gạch vào đầu. Điều duy nhất giúp tôi tiếp tục là vì tôi yêu những gì mình làm”, ông nói.

Nhiều người thuộc thế hệ Z đang lo lắng về lựa chọn nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động biến động, nhiều vị trí bị AI tác động và không còn sức hút như trước. Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Jobs được xem là lời nhắc về giá trị của việc theo đuổi đam mê lâu dài, thay vì lựa chọn ngắn hạn.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm 2005 của Đại học Stanford (Mỹ), nhà đồng sáng lập Apple cho rằng công việc chiếm phần lớn cuộc đời mỗi người. Vì vậy, chỉ khi làm điều mình tin là có ý nghĩa và thực sự yêu thích, con người mới đạt được sự hài lòng.

Ông cũng khuyên người trẻ không nên “an phận” nếu chưa tìm thấy đam mê, mà cần tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nhận ra điều phù hợp.

Dù để lại khối tài sản ước tính khoảng 10,2 tỷ USD vào thời điểm qua đời, Steve Jobs nhiều lần khẳng định tham vọng của ông không gắn với tiền bạc. Theo ông, động lực lớn nhất là niềm đam mê công nghệ được nuôi dưỡng từ sớm - yếu tố góp phần giúp Apple trở thành doanh nghiệp đổi mới trị giá hàng nghìn tỷ USD.

“Tôi có hơn 1 triệu USD khi 23 tuổi, hơn 10 triệu USD khi 24 tuổi và hơn 100 triệu USD khi 25 tuổi. Nhưng điều đó không quá quan trọng, vì tôi chưa bao giờ làm việc vì tiền", Jobs nói trong cuộc phỏng vấn với PBS vào năm 1996.

Trong chặng đường sự nghiệp, Steve Jobs tham gia nhiều dự án thành công như Pixar Animation Studios hay NeXT, song Apple vẫn là dấu ấn lớn nhất. Dưới sự dẫn dắt của ông, công ty đã tạo ra loạt sản phẩm mang tính biểu tượng qua nhiều thế hệ, từ Apple II, iPod đến iPhone, góp phần định hình ngành công nghệ tiêu dùng.

Những sản phẩm như iPhone hay MacBook có thể đã không tồn tại nếu thiếu đi sự tận tụy của Jobs với công việc. Ngay từ năm 12 tuổi, ông đã chủ động tìm cơ hội khi liên hệ với Bill Hewlett, đồng sáng lập Hewlett-Packard, để xin linh kiện phục vụ việc chế tạo thiết bị.

Cuộc gọi này không chỉ giúp ông có được vật liệu cần thiết mà còn mở ra cơ hội làm việc đầu tiên trong ngành công nghệ. Từ bước khởi đầu đó, Jobs dần định hình con đường sự nghiệp, đặt nền móng cho những thành tựu sau này.

“Bạn phải sẵn sàng chấp nhận thất bại khi bắt đầu bất cứ điều gì. Nếu bạn sợ thất bại, bạn sẽ không tiến xa được", nhà sáng lập Apple chia sẻ.