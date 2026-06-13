Học sinh vùng cao nói gì về câu hỏi 'Steve Jobs Việt Nam' trong đề Văn

Trước nhiều ý kiến về đề Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT có câu hỏi liên quan đến Steve Jobs, phóng viên Tiền Phong có cuộc phỏng vấn một số học sinh vùng cao Lào Cai, Lai Châu.

Thí sinh vùng cao Lào Cai đánh giá đề thi Ngữ văn THPT năm 2026 Phóng viên Báo Tiền Phong phỏng vấn thí sinh vùng cao về câu hỏi liên quan Steve Jobs trong đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo các thí sinh tại điểm thi số 52, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm nay có tính thời sự. Tuy nhiên, câu nghị luận xã hội với chủ đề "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" là nội dung khá khó đối với học sinh vùng cao.

Các thí sinh cho biết chủ đề liên quan đến đổi mới sáng tạo, công nghệ và khởi nghiệp là những lĩnh vực còn khá mới mẻ. Do điều kiện học tập, tiếp cận thông tin và tài liệu tham khảo còn hạn chế, các em chưa có nhiều hiểu biết về Steve Jobs cũng như những câu chuyện khởi nghiệp, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ.

Thí sinh Giàng A Chu, xã Chế Tạo (Lào Cai) cho biết: “Đối với các bạn khác thì em không rõ, nhưng với bản thân em, câu hỏi về Steve Jobs rất khó. Nội dung này chưa được học ở trường nên em chỉ làm được khoảng 30-40% bài”.

Cùng chung nhận định, em Giàng A Bằng, xã Chế Tạo (Lào Cai), một học sinh có học lực khá giỏi của trường THPT Mù Cang Chải, cho rằng: “Câu hỏi về Steve Jobs Việt Nam khá khó vì chúng em chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng hay các vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo, công nghệ. Nội dung này còn mới mẻ, trong khi ở trường chúng em chưa được tìm hiểu nhiều nên khi gặp đề bài em khá lúng túng và chưa thực sự hiểu rõ vấn đề để triển khai làm bài”.​

Tại Lai Châu, thí sinh Thùng Đức Hoài ở bản Huổi Hán, xã Sin Suối Hồ cho biết bản thân đã được biết đến Steve Jobs trong nhà trường: "Em làm khá tốt nội dung này".

Em Thùng Đức Hoài ở bản Huổi Hán, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu nói về đề thi hùng Đức Hoài cho biết em làm khá tốt ở câu hỏi làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam".