Thí sinh vùng cao Lào Cai đánh giá đề thi Ngữ văn THPT năm 2026
Phóng viên Báo Tiền Phong phỏng vấn thí sinh vùng cao về câu hỏi liên quan Steve Jobs trong đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
hùng Đức Hoài cho biết em làm khá tốt ở câu hỏi làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam".
Phóng viên Báo Tiền Phong phỏng vấn thí sinh vùng cao về câu hỏi liên quan Steve Jobs trong đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Nam sinh điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố ở Hà Nội.
Không có cầu, ngày qua ngày, nhiều phụ huynh ở thôn Làng Trăng (xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) phải liều mình “đánh cược” với dòng nước xiết, cõng con lội sông đến trường. Dù
Sự kiện Chung kết Vietnam Young Lions 2026 diễn ra vào ngày 19/4 đã khép lại một mùa giải đầy cảm xúc của các tài năng trẻ trong ngành Tiếp thị và Truyền thông.
Thư viện trường Marie Curie (cơ sở Việt Hưng, Hà Nội) được thiết kế gồm 2 tầng với tổng diện tích khoảng 900 m2.
Phòng STEM tại Trường THCS Cầu Giấy được đầu tư hiện đại, trang bị nhiều thiết bị công nghệ, tạo không gian học tập sáng tạo, giúp học sinh trải nghiệm thực hành và phát triển tư duy khoa học.
Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam là nơi trưng bày các mô hình vệ tinh, hành tinh, tên lửa với các hoạt động tương tác khám phá không gian.
Cơn bão địa từ mạnh sinh ra từ Mặt trời bất ngờ ập tới Trái Đất, gây nhiễu sóng vô tuyến, ảnh hưởng vệ tinh và thậm chí đe dọa lưới điện tại một số khu vực.
Với sự hỗ trợ từ phụ huynh, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) "gánh" đến lớp tặng cô giáo thịt ba chỉ, cá, gà, bí đỏ, rau cải mèo... Đoạn video ngày 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Phong thái tự tin, phát âm chuẩn cùng biểu cảm đáng yêu, “cô giáo nhí” 7 tuổi khiến cộng đồng mạng thích thú.