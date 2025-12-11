'Siêu nhân' gây chú ý

Theo BXH của IMDb, "Superman" là bộ phim nổi tiếng nhất năm 2025, theo sau là các phim đình đám khác như "Weapons", "Sinners" hay "One Battle After Another".

Mới đây, IMDb công bố BXH phim nổi tiếng nhất trong năm nay. Cái tên đứng đầu danh sách này là Superman (tựa Việt: Siêu nhân), bom tấn siêu anh hùng của DC ra mắt hồi tháng 7.

IMDb đánh giá đứa con tinh thần của đạo diễn James Gunn là một dự án thành công, xét trên nhiều tiêu chí: "Màn tái khởi động thương hiệu này phải gánh một nhiệm vụ nặng nề: Giới thiệu một Clark Kent mới và đối đầu với sự thờ ơ ngày càng tăng của khán giả đối với phim siêu anh hùng. Nhưng Superman đã đứng đầu bảng xếp hạng của chúng tôi trong hai tuần đầu phát hành toàn cầu, và quay trở lại top 10 vào tháng 9 khi phát hành trực tuyến".

Không lâu sau khi vượt mốc doanh thu 600 triệu USD toàn cầu, phần phim hậu truyện mang tên Man of Tomorrow chính thức được ưu tiên sản xuất trong Vũ trụ DC. Tác phẩm ấn định lịch khởi chiếu tháng 7/2027, tài tử David Corenswet tiếp tục đóng chính.

Superman nhận nhiều lời khen khi ra mắt hồi tháng 7 năm nay. Ảnh: DC.

Trở lại với BXH phim nổi tiếng nhất 2025, vị trí top 2 gọi tên Weapons, tựa phim kinh dị từng gây xôn xao toàn cầu. Song vì sự xuất hiện của nhiều cảnh bạo lực man rợ, phim không được cấp phép chiếu tại Việt Nam.

Đứng thứ 3 trong danh sách tiếp tục là một phim kinh dị khác, Sinners. Đây là phim kinh dị đầu tiên trong lịch sử đạt điểm A trên Cinemascore. Phim gây sốt không chỉ nhờ những thước phim đẹp, ám ảnh, mà còn là nội dung sâu sắc, lên án nhiều mặt tối trong xã hội.

One Battle After Another có Leonardo DiCaprio đóng chính xếp vị trí top 5. Tác phẩm vừa thắng giải Phim xuất sắc tại Los Angeles Film Critics Association. Cũng trong lễ trao giải này, Paul Thomas Anderson thắng giải đạo diễn xuất sắc.