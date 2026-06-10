Hội thảo về điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá.

Sáng 10/6, Hội thảo khoa học quốc gia “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tư duy, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước” được tổ chức tại Hà Nội.

TS Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định mục tiêu của Hội thảo là tiếp tục làm rõ những điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và những luận cứ khoa học của các chủ trương, định hướng lớn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhằm nâng cao nhận thức trong nghiên cứu, học tập và sự thống nhất trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong thời gian tới.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định Văn kiện Đại hội XIV thể hiện những bước phát triển mới trong nhận thức chiến lược về mô hình phát triển đất nước.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá, từ việc khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực quốc gia, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường chủ đạo cho đến mở rộng không gian phát triển mới như không gian số, không gian đổi mới sáng tạo, không gian biển, liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV cho thấy bước phát triển quan trọng trong tư duy về thể chế, phát triển, tầm nhìn chiến lược dài hạn về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại; phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước.

Riêng về đổi mới trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa thể hiện trong Văn kiện của Đảng, TS Phạm Quỳnh Chinh trình bày tham luận “Sự chuyển dịch tư duy về phát triển văn hóa sang công nghiệp văn hóa trong Văn kiện Đại hội của Đảng”.

TS Phạm Quỳnh Chinh - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận về công nghiệp văn hóa tại Hội thảo. Ảnh: Thụy An.

Bà Chinh cho rằng điểm mới nổi bật trong Văn kiện của Đảng là thay đổi góc nhìn về văn hóa, từ “bảo tồn văn hóa” sang “phát triển công nghiệp văn hóa”. Đồng thời, nhìn nhận văn hóa như lĩnh vực tạo ra tăng trưởng, việc làm và giá trị kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo thay vì chỉ là "lĩnh vực tiêu dùng ngân sách".

Các tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai Văn kiện Đại hội XIV; đồng thời đề xuất những luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới.