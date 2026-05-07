Tái hiện 'thiên sử vàng' Điện Biên Phủ qua những ấn phẩm đặc sắc

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu.

Không chỉ hệ thống hóa tư liệu và làm sáng rõ những vấn đề lịch sử, các cuốn sách còn lan tỏa giá trị giáo dục sâu sắc, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức gìn giữ hòa bình cho các thế hệ hôm nay.

Trải qua hơn bảy thập kỷ, Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là biểu tượng rực rỡ của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Từ một trận quyết chiến chiến lược mang tính bước ngoặt, Điện Biên Phủ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều công trình nghiên cứu, tác phẩm báo chí, hồi ký và sáng tác văn học.

Một số cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Tiếp nối dòng chảy đó, những cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản và tái bản nhiều lần trong những năm qua không chỉ góp phần tái hiện lịch sử một cách chân thực, sinh động, mà còn mở ra những cách tiếp cận mới, giúp bạn đọc hôm nay hiểu sâu sắc hơn về giá trị và ý nghĩa của chiến thắng vĩ đại này.

Trong số những ấn phẩm tiêu biểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ, có thể kể đến cuốn Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một trong những công trình có giá trị đặc biệt, được xuất bản lần thứ chín, có hiệu chỉnh, bổ sung một số bài viết và tư liệu liên quan đến chiến dịch, do ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng, sưu tầm, tuyển chọn.

Nội dung sách gồm ba phần chính: các thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ; phần trình bày về Chiến dịch Điện Biên Phủ; và các bài viết liên quan. Ngoài ra, phần phụ lục cung cấp hệ thống tư liệu phong phú như nhật lệnh, mệnh lệnh tiến công, thư động viên, báo cáo và diễn biến những sự kiện chính của chiến dịch.

Cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với nguồn tư liệu xác thực và được tuyển chọn công phu, cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị đối với đông đảo bạn đọc. Không chỉ được đánh giá cao trong nước, cuốn sách còn ghi nhận những góc nhìn từ các tướng lĩnh, sử gia, nhà báo quốc tế, qua đó góp phần làm rõ hơn tầm vóc toàn cầu của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cuốn sách Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Nghĩa tiếp cận vấn đề từ góc nhìn sử học khách quan, khai thác nguồn tư liệu phong phú trong và ngoài nước. Tác phẩm lý giải thuyết phục những quyết định mang tính lịch sử của cả hai phía, từ việc lựa chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến đến những toan tính giữa “ưu thế bầu trời” và “lợi thế mặt đất”, qua đó làm nổi bật tính chất khốc liệt và tầm vóc đặc biệt của trận đánh.

Cuốn sách Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi.

Việc xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất trong Kế hoạch Navarre đã biến nơi đây thành “điểm hẹn lịch sử” của hai đối thủ. Tuy nhiên, điều được coi là khả thi ấy nhanh chóng trở thành “bất khả thi” trước sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Với cách tiếp cận đa chiều và văn phong cuốn hút, cuốn sách góp phần làm rõ tầm vóc thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đông đảo bạn đọc.

Cuốn sách "Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức".

Bổ sung cho mạch nghiên cứu, cuốn Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức cung cấp cho bạn đọc những góc nhìn, nhận định khách quan về giá trị lịch sử, tầm vóc và ý nghĩa của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn, tuyển chọn các bài viết của các tướng lĩnh trực tiếp tham gia chiến dịch, cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Nội dung sách được kết cấu thành ba phần: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; Những con người làm nên lịch sử; Điện Biên Phủ - Những ngày tháng 5 lịch sử.

Thông qua hệ thống tư liệu và những góc nhìn đa chiều, cuốn sách góp phần tái hiện chân thực những ngày tháng hào hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đồng thời là lời tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân".

Ở một phương diện khác, bộ sách Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm chủ biên, đã khắc họa sâu sắc chân dung vị Tổng Tư lệnh tài ba, người gắn liền với bản anh hùng ca Điện Biên Phủ. Không chỉ làm nổi bật vai trò của một thiên tài quân sự, bộ sách còn tái hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo mẫu mực, một nhân cách lớn luôn đề cao sức mạnh của nhân dân, khiêm nhường coi mình là “hạt nước giữa đại dương”. Với nhiều phiên bản song ngữ, bộ sách góp phần lan tỏa hình ảnh Đại tướng và giá trị lịch sử Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Cuốn sách "Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ".

Cùng đó, cuốn Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên hệ thống hóa nguồn tư liệu về các anh hùng, liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ 53 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia chiến dịch. Đây không chỉ là một công trình nghiên cứu có giá trị, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những con người đã trực tiếp làm nên lịch sử.

Cuốn sách "Viết về Điện Biên Phủ" của nhà báo Thép Mới, phóng viên duy nhất của Báo Nhân Dân có mặt tại chiến dịch.

Đáng chú ý, cuốn Viết về Điện Biên Phủ của nhà báo Thép Mới, phóng viên duy nhất của Báo Nhân Dân có mặt tại chiến dịch, mang đến những trang viết giàu tính chân thực và cảm xúc. Những ghi chép tại chiến trường cùng những suy ngẫm sau ngày toàn thắng đã tạo nên một nguồn tư liệu sống động về 56 ngày đêm lịch sử, kết hợp hài hòa giữa chất báo chí và chiều sâu văn học.

Bên cạnh các ấn phẩm tiêu biểu, Nhà xuất bản còn giới thiệu nhiều công trình nghiên cứu, sách tham khảo giá trị như: Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ; Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng lịch sử; Thế trận lòng dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Sông núi Điện Biên; Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử; Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh… tạo nên một hệ thống tư liệu phong phú, đa dạng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu của đông đảo bạn đọc.

Song song với xuất bản sách in, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đẩy mạnh phát hành điện tử trên các website stbook.vn, sachquocgia.vn, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, mở rộng khả năng tiếp cận và lan tỏa sâu rộng giá trị của các ấn phẩm tới độc giả trong và ngoài nước.

Những cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là những trang tư liệu quý giá, mà còn là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đại đoàn kết và tiếp thêm động lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thông qua việc xuất bản đồng bộ cả sách in và sách điện tử, các ấn phẩm tiếp tục được lan tỏa rộng rãi tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử bền vững của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong đời sống hôm nay và mai sau.