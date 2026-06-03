NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Đại học Kiên Giang phối hợp xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại học Kiên Giang ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, từ đó cùng triển khai nhiều nội dung hợp tác toàn diện.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ ký kết. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, sáng 2/6, tại tỉnh An Giang, Nhà xuất bản (NXB) phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo và nghiên cứu khoa học thời gian tới.PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và TS Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chủ trì Hội nghị.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và TS Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ ký kết. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, cùng Ban giám hiệu nhiều trường Đại học.

Trong những năm gần đây, NXB đã mở rộng các chương trình phối hợp công tác với nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, trong đó có các trường đại học, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức biên soạn, xuất bản các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, giáo trình và tài liệu tham khảo có giá trị.

Đại học Kiên Giang là cơ sở đào tạo trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa NXB và Đại học Kiên Giang có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường gắn kết giữa hoạt động xuất bản lý luận, chính trị với giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; qua đó góp phần lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo Quy chế phối hợp được ký kết, hai bên sẽ triển khai nhiều nội dung hợp tác toàn diện, gồm: phối hợp biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu khoa học (cả bản giấy và điện tử) phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu; đồng tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học và các đề tài nghiên cứu chung; đẩy mạnh giới thiệu, phát hành sách, tăng cường các hoạt động văn hóa - xã hội và phát triển văn hóa đọc trong Nhà trường.

Nhân dịp này, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Đại học Kiên Giang “Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng nhiều ấn phẩm lý luận, chính trị có giá trị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

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