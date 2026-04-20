NXB Tổng hợp, phường Sài Gòn, Tân Định hợp tác phát triển văn hóa đọc

Sáng 20/4, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ký kết ghi nhớ hợp tác với phường Sài Gòn và phường Tân Định trong khuôn khổ Tuần lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026.

Bà Ông Thị Ngọc Linh trao tặng hai "Tủ sách cộng đồng" đến đại diện khu phố của phường Sài Gòn và phường Tân Định.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, đại diện cấp ủy, chính quyền hai phường cùng cán bộ, đoàn viên và người dân trên địa bàn. Tại sự kiện, nhà xuất bản cũng trao tặng hai "Tủ sách cộng đồng" cho Chi bộ Khu phố 1 thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn và Chi bộ Khu phố 9 thuộc Đảng bộ phường Tân Định.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Lợi - Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM - cho biết: “Đây không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa chuyên môn, phối hợp, mà còn là một bước đi cụ thể, thiết thực nhằm đưa sách đến gần hơn với đời sống người dân, đưa văn hóa đọc trở thành một phần tự nhiên trong sinh hoạt cộng đồng”.

Theo ông, với vai trò là một đơn vị xuất bản của thành phố, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM xác định rõ trách nhiệm lan tỏa và phát triển tri thức, chủ động tìm kiếm mô hình mới để đưa sách đến gần bạn đọc. Và hoạt động ký kết phối hợp, trao tặng tủ sách với phường Sài Gòn và phường Tân Định là minh chứng cho tinh thần đó.

Ông Nguyễn Thành Lợi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần hình thành không gian văn hóa đọc thân thiện, phong phú và có chiều sâu.

Ông Nguyễn Thành Lợi (trái), Giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM, và ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Sài Gòn, ký kết ghi nhớ hợp tác.

Ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Sài Gòn (TP.HCM), chia sẻ: “Việc chung tay thực hiện Tuần lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là một trong những nội dung để phát triển văn hóa đọc tại địa bàn. Đây là bước đầu tiên để chúng tôi cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM đưa văn hóa đọc đến tận khu dân cư”.

Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy phường Sài Gòn bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, phát triển văn hóa đọc sẽ không dừng ở sách in truyền thống mà phát triển thêm ở mảng sách điện tử. Qua đó, người dân có thể tiếp cận rộng rãi các tủ sách chứ không bị giới hạn trong một khu phố, một phường cụ thể.

Tuần lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích thói quen đọc và nâng cao nhận thức về vai trò của tri thức trong đời sống. Tại TP.HCM, sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu tác giả - bạn đọc, xây dựng không gian đọc và phát triển các mô hình tủ sách cộng đồng...