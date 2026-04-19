Hà Nội sôi động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Từ ngày 18/4 tới 3/5, nhiều tọa đàm, cuộc thi, triển lãm được tổ chức tại Hà Nội, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng không gian kết nối giữa tác giả với độc giả, năm nay, các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 được tổ chức theo nhiều hình thức đa dạng, mở cửa tự do để người dân tham gia. Các hoạt động gồm triển lãm, tọa đàm, giao lưu với tác giả, cuộc thi sáng tạo, trạm đổi sách, trao tặng sách,...

Cụ thể, ngày 18/4, chuỗi 12 hoạt động diễn ra liên tục tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hà Nội. Chương trình có chủ đề Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số. Điểm nhấn của chương trình là Tọa đàm Người trẻ đọc gì trong thời đại số. Diễn giả và các bạn trẻ sẽ cùng thảo luận về những xu hướng đọc mới, cách lựa chọn sách và nguồn tri thức phù hợp trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng và phong phú.

Học sinh tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Thư viện Quốc gia. Ảnh: Trần Hiền.

Cũng tại khuôn viên Thư viện Quốc gia Việt Nam, triển lãm Từ trang sách đến không gian số được tổ chức. Không chỉ dừng ở việc giới thiệu các ấn phẩm, Triển lãm còn hướng tới việc tạo dựng một không gian trải nghiệm cho người đọc, nơi cộng đồng có cơ hội tiếp cận tri thức theo nhiều hình thức mới.

Người đọc còn có cơ hội giao lưu tác giả của nhiều đơn vị xuất bản tại các gian hàng sách. Cùng ngày, Thư viện Quốc gia Việt Nam còn tổ chức cuộc thi Cùng AI kể chuyện, thi thiết kế bìa sách, thiết kế trạm sách cộng đồng, trạm đổi sách,...

Một điểm đến văn hóa khác cho người dân Thủ đô trong tháng 4 là Phố Sách Hà Nội 19/12. Chuỗi hoạt động với chủ đề Tri thức số - Kết nối tương lai gồm nhiều tọa đàm, giao lưu văn hóa, cuộc thi, hội sách, diễn ra từ nay tới hết 3/5.

Sự kiện nổi bật tại Phố Sách Hà Nội 19/12 là Tọa đàm Sách và công nghiệp văn hóa, quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản. Chuỗi sự kiện có nhiều chương trình giao lưu với các tác giả: tọa đàm Viết truyện sử cho thời hiện đại, tọa đàm Chuyển đổi số về sách, giao lưu giới thiệu tác phẩm Sách đã đọc tôi như thế, chương trình giới thiệu sách Giải mã công nghệ, chương trình đọc truyện và giao lưu Xa ngoài kia cánh đồng…

Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, chương trình sẽ có Hội sách do các nhà sách đồng tổ chức. Nhiều hoạt động trải nghiệm cũng được bố trí tại Phố Sách 19/12, phù hợp cho các gia đình ghé thăm vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ.

Nhiều sự kiện diễn ra tại Hà Nội nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, tạo ra các điểm đến văn hóa hấp dẫn cho người dân Thủ đô, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.