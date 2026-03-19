Làm gì khi não bộ hưng phấn liên tục nhưng lại nhanh chóng trống rỗng?

Chúng ta đang nghiện những phần thưởng đến nhanh: một cú chạm, một lượt thích, một video vài chục giây. Não bộ hưng phấn liên tục nhưng lại nhanh chóng trống rỗng.

Trong vòng lặp ấy, có một cách nuôi dưỡng động lực bền vững hơn: mở một cuốn sách và đọc thật chậm.



Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh gắn với cảm giác hứng khởi và động lực hành động. Trong thời đại mạng xã hội, não bộ liên tục bị kích thích bởi các phần thưởng tức thì như thông báo mới, lượt thích hay những video ngắn vài giây, và dopamine được giải phóng gần như ngay lập tức. Những phần thưởng tức thì ấy khiến não bộ liên tục bị kích thích, nhưng cảm giác thỏa mãn cũng nhanh chóng tan biến.

Nếu mạng xã hội mang đến phần thưởng tức thì, thì đọc sách nuôi dưỡng động lực theo cách chậm rãi và lâu dài hơn. Não bộ không chỉ tiết ra dopamine khi nhận phần thưởng ngay lập tức. Chất dẫn truyền này còn xuất hiện khi ta cảm thấy mình đang tiến bộ, khám phá một điều mới mẻ hoặc từng bước chạm tới một ý nghĩa tích cực phía trước. Việc đọc sách không tạo ra cao trào tức thì. Nó thay đổi người đọc theo cách âm thầm: đọc một chút, ngẫm một chút, rồi dần dần nhìn mọi việc khác đi.

Ảnh: Pexels.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng duy trì thói quen đọc sách bền bỉ. Oprah Winfrey từng nhiều lần chia sẻ rằng sách giúp bà mở rộng thế giới nội tâm và thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Bill Gates vẫn giữ thói quen đọc hàng chục cuốn mỗi năm như một cách tự học hiệu quả nhất.

Với họ, đọc sách không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà là phương pháp nuôi dưỡng trí tuệ và rèn luyện tư duy dài hạn.

Trải nghiệm đọc khác hoàn toàn với việc tiêu thụ nội dung lướt nhanh. Khi ta dành thời gian cho một cuốn sách, não bộ buộc phải duy trì sự tập trung, ghi nhớ chi tiết và liên tục xử lý thông tin. Trạng thái tập trung sâu ấy tạo nên một dạng phần thưởng nội tâm: cảm giác làm chủ sự chú ý và tiến trình học hỏi của chính mình. Đó là loại dopamine không ồn ào nhưng có sức nuôi dưỡng bền bỉ.

Trong dòng chảy ấy, sách phát triển bản thân trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều độc giả hiện đại. Không chỉ cung cấp tri thức, dòng sách này còn giúp người đọc đối diện trực tiếp với thói quen, cảm xúc và giới hạn của chính mình.

Khi đọc Đắc nhân tâm, người ta không chỉ học cách giao tiếp, mà dần nhận ra giá trị của sự thấu hiểu và tôn trọng người khác. Cảm giác nhìn lại cách ứng xử của bản thân và điều chỉnh nó mang đến một phần thưởng rất thật: mình đang trưởng thành hơn trong các mối quan hệ.

Với Quẳng gánh lo đi và vui sống, phần thưởng lại đến từ sự nhẹ nhõm trong tâm trí. Những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản về cách đối diện lo âu, khi được áp dụng vào đời sống, giúp người đọc nhận ra áp lực không còn là bức tường bế tắc. Cảm giác kiểm soát lại dòng suy nghĩ của mình chính là động lực tích cực được nuôi dưỡng từ bên trong.

Hay những cuốn sách như Thuyết mặc kệ họ, Sống có ích, Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn, Bạn đang nghịch gì với đời mình,… nhiều người trẻ nhận ra họ có thể đặt ranh giới, sống đúng với giá trị cá nhân và ngừng làm hài lòng tất cả mọi người. Đó không phải sự nổi loạn, mà là quá trình xây dựng điểm tựa nội tâm, nơi động lực không còn phụ thuộc vào lời khen tức thì từ bên ngoài.

Tất nhiên, sách không phải “liều thuốc thần”. Nếu chỉ đọc để tìm cảm hứng nhất thời mà không hành động, cảm giác hưng phấn ấy cũng nhanh chóng tan biến. Giá trị thật sự của việc đọc nằm ở chuyển hóa: biến nhận thức thành thay đổi hành vi, biến điều hiểu được thành điều sống được. Một chương sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó bước ra khỏi trang giấy.

Trong một thế giới nơi sự tập trung bị chia cắt liên tục, việc ngồi xuống với một cuốn sách là lựa chọn đòi hỏi kiên nhẫn. Nhưng chính lựa chọn ấy giúp ta rèn lại khả năng tập trung và tái thiết nhịp học hỏi tự nhiên của não bộ.

Có một loại dopamine không đến từ màn hình sáng lên, mà đến từ khoảnh khắc bạn gấp sách lại và nhận ra: mình vừa trưởng thành thêm một chút.