Địa điểm có thật đằng sau những cuốn sách nổi tiếng

|
Được thành lập vào năm 1446 bởi Sir William St Clair ngay bên ngoài Edinburgh, Nhà nguyện Rosslyn có những chạm khắc đá tinh xảo, trần nhà cao và cửa sổ kính màu. Nhà nguyện này xuất hiện trong phần kết của cuốn tiểu thuyết The Da Vinci Code của Dan Brown. Không có bằng chứng lịch sử thực tế nào cho thấy nhà nguyện này có liên quan đến Chén Thánh, nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp kiến trúc của nơi này, và dễ hiểu tại sao nó lại truyền cảm hứng cho Dan Brown.
|
Phố Victoria ở Edinburgh, Scotland. Khu Phố cổ Edinburgh nổi tiếng với những mặt tiền cửa hàng đầy màu sắc. Nhiều người so sánh nó với Hẻm Xéo trong loạt truyện Harry Potter vì bố cục quanh co và những cửa hàng độc đáo. Dù J.K Rowling viết phần lớn bộ truyện khi sống ở Edinburgh, bà cho biết không có con phố nào ngoài đời thực là nguồn cảm hứng trực tiếp cho Hẻm Xéo. Vì vậy, tốt nhất nên coi Phố Victoria là nơi thể hiện được không khí của thế giới phù thủy hơn là nguồn cảm hứng trực tiếp. Ảnh: Tours and Travel.
|
Rừng Ashdown là một khu vực rộng lớn gồm đồng cỏ và rừng cây ở phía Đông Sussex, Anh. Đây là nguồn cảm hứng cho khu rừng Trăm Mẫu trong những câu chuyện Winnie-the-Pooh của AA Milne. Ảnh: Real Living.
|
Từng là nơi săn bắn hươu của hoàng gia, khu rừng này thực tế rộng tới 6.500 mẫu Anh (chứ không chỉ 100 mẫu). Nơi đây có những vùng đất hoang sơ tuyệt đẹp với những con đường mòn, nhiều động vật hoang dã.
|
Khách sạn Imperial Torquay ở Torquay, Anh. Agatha Christie lớn lên ở Torquay, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi khu vực này có ảnh hưởng lớn đến các tác phẩm của bà. Một trong những địa danh có thật đáng chú ý nhất xuất hiện trong tiểu thuyết của bà (với tên gọi “Khách sạn Majestic”) là Imperial Torquay, một khách sạn bốn sao thời Victoria. Khách sạn có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển, nhiều tiện nghi hiện đại, và thậm chí còn có tiệc trà chiều theo chủ đề Agatha Christie trong thời gian giới hạn vào tháng 9. Ảnh: Agatha Christie Torquay.
|
Tu viện Whitby. Bạn tò mò về nguồn cảm hứng cho tác phẩm Dracula của Bram Stoker? Hãy đến thăm Tu viện Whitby, một ví dụ về kiến trúc Gothic ở Bắc Yorkshire. Một bối cảnh hoàn hảo cho một trong những tiểu thuyết kinh dị Gothic nổi tiếng nhất thế giới.Tu viện hiện chỉ là tàn tích; mái nhà có thể đã mất, nhưng nhiều lối đi và mái vòm cao vẫn còn, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa những cánh đồng xanh mướt. Ảnh: Teesside Live.
|
Rừng Dean là một khu rừng cổ xưa, nổi tiếng với phong cảnh hiểm trở, động vật hoang dã. Nơi đây là nguồn cảm hứng cho hai bộ tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng Harry Potter và Chúa tể những chiếc nhẫn. Những cành cây khẳng khiu, phủ đầy rêu tạo nên ấn tượng hoang sơ, như thể chưa từng có sự can thiệp của con người, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó khơi gợi trí tưởng tượng. Ảnh: tripadvisor.
|
Khi bạn nghĩ đến Hang động lấp lánh Aglarond trong Chúa tể những chiếc nhẫn, hãy biết rằng chúng được lấy cảm hứng từ một địa điểm có thật: Hang động Cheddar Gorge. Trong hệ thống hang động này, hang Gough và hang Cox đặc biệt khơi gợi trí tưởng tượng của Tolkien với những hình thù kỳ ảo và đá nhiều màu sắc. Ảnh: visitsomerset
|
Bức tường Hadrian được người La Mã xây dựng từ năm 122 sau Công nguyên và trải dài 73 dặm khắp miền bắc nước Anh. George RR Martin từng nói rằng việc đến thăm Bức tường Hadrian đã giúp ông hình dung cảm giác khi đứng ở rìa của thế giới. Ảnh: Hadrian’s Wall Country.
|
Do đó, nhiều người hâm mộ tin rằng đây là nguồn cảm hứng chính cho Bức Tường trong bộ tiểu thuyết Khúc ca Lửa và Băng. Trong các tác phẩm của ông, pháo đài La Mã đổ nát trở thành một Bức Tường Băng khổng lồ cao 700 feet (khoảng 212 m) ngăn cách Bảy Vương quốc với những hiểm nguy bên ngoài. Ảnh: HBO.
|
Nhà thờ Christ ở Oxford. Dù mang tính chất kỳ ảo, cuốn sách Alice ở xứ sở thần tiên lại được lấy cảm hứng từ một địa điểm trang nghiêm đến bất ngờ: nhà thờ Christ. Cụ thể hơn, nhiều người tin rằng đồng cỏ Christ Church và vùng xung quanh đã mang đến cho Lewis Carroll những ý tưởng về bối cảnh của câu chuyện. Ảnh: Christ Church.
|
The Kilns là tên gọi ngôi nhà cũ của C.S. Lewis ở ngoại ô Oxford, nơi ông sống từ năm 1930 cho đến khi qua đời năm 1963. Được xây dựng trên nền một nhà máy gạch cũ, nơi này gắn bó mật thiết với bộ truyện Biên niên sử Narnia. Những khu vườn, khu rừng cùng ao hồ gần đó được cho là đã ảnh hưởng đến những miêu tả của Lewis về phong cảnh Narnia. Ảnh: Cotswold Tours & Travels.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.