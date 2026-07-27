Địa điểm có thật đằng sau những cuốn sách nổi tiếng

Khách sạn Imperial Torquay ở Torquay, Anh. Agatha Christie lớn lên ở Torquay, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi khu vực này có ảnh hưởng lớn đến các tác phẩm của bà. Một trong những địa danh có thật đáng chú ý nhất xuất hiện trong tiểu thuyết của bà (với tên gọi “Khách sạn Majestic”) là Imperial Torquay, một khách sạn bốn sao thời Victoria. Khách sạn có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển, nhiều tiện nghi hiện đại, và thậm chí còn có tiệc trà chiều theo chủ đề Agatha Christie trong thời gian giới hạn vào tháng 9. Ảnh: Agatha Christie Torquay.