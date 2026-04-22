Có bao nhiêu chủng tộc tồn tại trong 'Chúa nhẫn'?

Bên trong “Chúa tể những chiếc nhẫn” là một thế giới khổng lồ mà loài người chỉ là một phần rất nhỏ bé trong vô số chủng tộc đặc biệt tồn tại ở đó.

Trong vũ trụ Chúa tể những chiếc nhẫn, tác giả J.R.R Tolkien đã mở ra cả một thế giới khổng lồ với nhiều chủng tộc khác nhau cùng tồn tại. Nguồn: Screen Rant.

J.R.R. Tolkien là một trong những cái tên vĩ đại của văn học thế giới. Ông được coi là người đặt nền móng, chuẩn mực mới cho các tác phẩm sử thi, thần thoại sau khi sáng tác loạt truyện về Trung Địa và nổi tiếng nhất là bộ ba Chúa tể những chiếc nhẫn.

Trong loạt truyện này, Tolkien không chỉ vẽ ra một thế giới với nhiều chủng tộc, quy luật, tính chất đặc trưng mà ông còn tạo ra cả một hệ ngôn ngữ mới đầy phức tạp. Bao gồm trong đó là ngôn ngữ của từng chủng tộc cụ thể.

Chúa tể những chiếc nhẫn không hề dễ đọc, thậm chí khối lượng thông tin khổng lồ của nó có thể khiến nhiều độc giả ái ngại trước khi chính thức cầm sách lên. Tuy nhiên một khi đã chính thức hòa mình vào dòng chảy thời đại của Trung Địa, độc giả sẽ biết rằng đây chính xác là tác phẩm “phải đọc trong đời”.

Thế giới mà J.R.R. Tolkien tạo ra rất lớn và tồn tại vô số chủng tộc khác nhau phân bố ở nhiều địa hình đặc thù khác nhau. Tuy nhiên nếu xét về tính chất, có thể gộp chung lại thành: Chủng tộc bậc cao, chủng tộc Quái vật và chủng tộc loài Người. Bên trong mỗi nhánh chủng tộc đó lại là nhiều loài khác nhau mang theo những đặc điểm độc đáo

Chủng tộc bậc cao

Đối với chủng tộc bậc cao, đây là những loài sở hữu quyền năng mạnh mẽ, vượt trội hơn hẳn những loài khác. Nổi bật nhất có thể kể ra như các Linh hồn thần thánh (Maia/Ainur/Valar), tộc Thần rừng (Ent), tộc Tiên (Elf), tộc Rồng hay tộc Đại bàng lớn…

Ban đầu, những linh hồn như Ainur hay Maia không có thực thể mà chỉ tồn tại dưới dạng tinh thần. Nguồn: LOTR Wiki.

Trong thế giới của Chúa Nhẫn, các Linh hồn thần thánh là những cá thể đầu tiên được Đấng tối cao Eru Iluvatar tạo ra từ thời đại xa xưa. Họ thường được biết đến dưới danh xưng Ainur và là cánh tay đắc lực giúp Eru tạo dựng nên thế giới. Bên cạnh đó, các linh hồn có sức mạnh thấp hơn đôi chút được gọi là Maia.

Dù là Ainur hay Maia, các thực thể này đều sở hữu quyền năng to lớn, đủ sức mạnh để xây dựng, khai sáng thế giới. Không có quá nhiều thông tin miêu tả nhưng hầu hết Linh hồn bất tử đều trường tồn trong dòng thời gian và được cho là cư ngụ tại thiên quốc Valinor.

Dù được tạo ra bởi Đấng tối cao Eru, Melkor vẫn được coi là hiện thân của cái ác, lòng tham và sự tha hóa. Nguồn: AS USA.

Ban đầu, các Linh hồn thần thánh đều hòa thuận và chung tay kiến tạo thế giới. Tuy nhiên sau này, một thực thể có tên Melkor đã nảy sinh lòng kiêu hãnh quá cao với bản thân và quyết định “hắc hóa”, quay lưng lại với tất cả, bao gồm cả Đấng tối cao Eru. Sau này, hắn còn được biết đến với cái tên Morgoth - Chúa tể bóng tối đầu tiên của thế giới. Đây chính là nhân vật đại diện cho lòng tham và sự tha hóa.

Và cũng chính Melkor là kẻ đã lôi kéo, dụ dỗ những linh hồn khác đi theo bước chân của mình. Nổi tiếng nhất trong số đó là Balrog, linh hồn Maia cổ xưa, đã phục tùng Chúa tể bóng đêm và hóa thân thành Quỷ lửa. Chúng có ngoại hình khổng lồ với cặp sừng trâu sắc nhọn và sở hữu chiếc roi lửa đáng sợ có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. Sau này trong tác phẩm Đoàn hộ nhẫn (The Fellowship of the Ring), pháp sư Gandalf (cũng là Maia) từng đụng độ một tên Balrog và chỉ có thể thảm thắng ở những phút cuối cùng.

Smaug là đại diện nổi tiếng nhất cho loài rồng trong tiểu thuyết The Hobbit. Nguồn: LOTR Wiki.

Một sinh vật bậc cao khác cũng từng gây ra vô số tai ương cho thế giới Smaug - thuộc tộc Rồng. Smaug là một con rồng khổng lồ, được biết đến nhiều nhất trong tác phẩm The Hobbit. Trong gần 2 thế kỷ, nó là sinh vật duy nhất thống trị Núi Cô Đơn cùng toàn bộ vàng bạc châu báu trong đó.

Smaug không chỉ mạnh mẽ, đầy quyền năng mà còn sở hữu tính cách xảo quyệt, tàn bạo cùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Và hình ảnh Smaug cũng đã phản ánh những đặc điểm chính của loài rồng. Đó là những sinh vật bất tử, sở hữu cả thể chất lẫn trí tuệ.

Chúng gần như đứng ở đỉnh của “kim tự tháp”, rất hiếm loài nào có thể chế ngự được rồng. Tuy nhiên, loài sinh vật mạnh mẽ này lại sở hữu những điểm yếu chí mạng. Đó là sự tham lam đến mức cố chấp với châu báu và việc khó kiềm chế được sự nóng giận. Chính Smaug cũng bị hạ gục bởi 2 điểm này.

Người Elf được coi là con cưng của Đấng tối cao khi được tạo ra với sự bất tử, trí tuệ và vẻ đẹp hoàn hảo. Nguồn: Looper.

Tiếp theo sẽ là chủng tộc hùng mạnh và cao quý bậc nhất thế giới Chúa Nhẫn, người Elf hay còn gọi là tộc Tiên. Họ được coi là một trong những sinh vật đầu tiên được Đấng tối cao thức tỉnh. Bề ngoài tộc Tiên có hình dáng giống con người, điểm khác biệt hiếm hoi có thể nhận diện là đôi tai nhọn.

Những người Elf sở hữu nhiều năng lực siêu phàm khác nhau. Không kể đến sự bất tử, trí tuệ thiên bẩm hay khả năng thơ ca, những người thuộc Tiên tộc đều rất bền bỉ, nhanh nhẹn, giác quan nhạy bén và có khả năng chiến đấu đặc biệt cao. Thành viên đoàn hộ nhẫn - Legolas - có thể coi là biểu tượng cho chủng tộc này. Không dừng lại ở đó, một số tộc nhân người Elf sở hữu khả năng chữa lành hoặc pháp thuật độc đáo.

Bên cạnh những loài kể trên, thế giới Chúa Nhẫn còn một số chủng tộc bậc cao khác như Đại bàng lớn, hay Thần rừng (Ent). Đó đều là những sinh vật cổ, được sáng tạo ra từ thời kỳ xa xưa.

Chủng tộc loài người

Có nhiều chủng tộc được xếp vào phân hạng này. Trong đó có số lượng nhiều và phân bố rộng rãi nhất chắc chắn là Nhân loại. Con người không có năng lực siêu phàm, cũng không phải sở hữu năng lực thần thánh, họ cũng chỉ là chủng tộc tiếp theo được Đấng tối cao Eru tạo ra. Tuy nhiên đây chính là chủng tộc bá chủ của Trung Địa.

Nhân loại không được trao quá nhiều quyền năng nhưng lại là chủng tộc có thể vươn lên làm bá chủ Trung Địa. Nguồn: GameRant.

Nếu như tộc Tiên được Eru trao cho sự bất tử thì món quà mà Đấng tối cao dành cho Nhân loại lại hoàn toàn trái ngược - sự không bất tử. Hay nói đúng hơn đó chính là cái chết. Nhân loại có tuổi thọ hữu hạn, cả về thể chất lẫn linh hồn. Chính bởi nhận thức rõ điều này, loài người luôn dành tối đa thời gian của mình để khám phá, tận hưởng và trân trọng từng phút giây của cuộc sống.

Chính vì thế, sau hàng trăm nghìn năm, Nhân loại mới chính là chủng tộc có thể bành trướng phạm vi của mình khắp Trung Địa. Họ có thể yếu đuối về mặt thể chất nhưng về trí tuệ, sự dũng cảm thì không thua một thế lực nào.

Hobbit là chủng tộc hiền lành, đơn giản và yêu thích sự bình yên. Ảnh: IGN.

Tiếp đến là một tộc người bí ẩn - Hobbit. Chưa có ghi chép rõ ràng về nguồn gốc của nhóm người này, chỉ biết rằng phần lớn trong số họ định cư tại vùng Shire tươi đẹp.

Về ngoại hình, người Hobbit khá giống con người nhưng có kích thước nhỏ hơn, chỉ cao từ 60-120 cm; tai hơi nhọn hơn và bàn chân to dày đặc trưng. Nhân vật chính trong cuốn Anh chàng Hobbit và trilogy đình đám Chúa tể những chiếc nhẫn cũng là những người Hobbit, lần lượt là Bilbo Baggins và Frodo Baggins.

Về tính cách, những người Hobbit ưa thích sự yên bình, đơn giản. Họ có thể rất cảnh giác đối với những người lạ mặt và không mấy quan tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài vùng Shire.

Sự kết hợp giữa người Hobbit và người Dwarf chính là cơ sở để mở ra thế giới Trung Địa khổng lồ của J.R.R. Tolkien. Nguồn: LOTR Fandom.

Một tộc người lùn khác nổi danh không kém được đề cập trong loạt truyện Chúa Nhẫn là những người Dwarf. Nhưng khác với sự bình dị của người Hobbit, những thành viên của tộc Dwarf thường có tính cách cao ngạo, cái tôi rất lớn và hết sức cố chấp.

Hoàng tử của tộc - Thorin Oakenshield - và Gimli - chiến binh đáng kính của Trung Địa - chính là hai nhân vật nổi tiếng nhất của Anh chàng Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn. Trong truyện, hai nhân vật này cũng thể hiện rất rõ tính cách đặc trưng của tộc họ. Dù nổi tiếng bảo thủ, cứng đầu song những người Dwarf cũng là những người bạn đáng tin cậy và trung thành. Một khi được công nhận, họ sẵn sàng đem cả tính mạng ra để bảo vệ bạn bè, người thân.

Một đặc điểm nổi bật khác giúp người Dwarf vang danh thiên hạ là khả năng khai khoáng, chế tác và rèn vũ khí. Điều này cũng dễ hiểu khi họ có nguồn gốc từ Thần thợ rèn Aule. Đôi tay tưởng chừng thô kệch của tộc này lại có thể làm ra những châu báu hay vũ khí tinh xảo bậc nhất.

Người Gấu là tộc người rất hiếm thấy và đa số tập trung ở khu vực Thung lũng Anduin. Nguồn: Mazabul.

Bên cạnh những phân loại kể trên, còn một số chủng tộc hiếm thấy với số lượng rất ít phân bổ ở những nơi hẻo lánh hoặc có nguồn gốc đặc biệt. Ví dụ như tộc Người Gấu, họ là những người có khả năng biến đổi qua lại giữa hai hình thái người và gấu. Tộc nhân của tộc này thường có sức mạnh vô biên. Họ có thể giao tiếp với cả hai chủng tộc một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, số lượng thành viên của chủng tộc này rất ít; đối với các loài khác họ giống như thần thoại, bị phủ một màn sương huyền ảo, không rõ ràng. Trong tiểu thuyết Anh chàng Hobbit, Người Gấu cũng không được nhắc tới quá chi tiết.

Số lượng chủng tộc bậc cao cũng như các tộc con người đã rất đa dạng và ở phía đối chọi với họ, thế lực hắc ám còn tạo ra vô số các loài quái vật đáng sợ khác nhau. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong phần II của loạt bài về các chủng tộc từng được đề cập trong thế giới huyền ảo của Chúa Nhẫn.