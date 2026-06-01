Giúp trẻ học cách thấu cảm

Trong thời đại trẻ em tiếp xúc với màn hình từ rất sớm, những cuốn sách giàu giá trị nhân văn giúp phát triển kỹ năng đọc, trí tưởng tượng, khả năng thấu cảm và trí tuệ cảm xúc.

Nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ đang trở thành một nhu cầu quan trọng không kém việc học kiến thức. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Nhiều phụ huynh hiện nay có chung một nỗi băn khoăn: trẻ em đang học rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng lại ngày càng khó bộc lộ cảm xúc của mình. Không ít đứa trẻ dễ nổi nóng, khó chia sẻ, ngại bày tỏ tổn thương hoặc thiếu sự đồng cảm với người khác. Khi màn hình điện thoại xuất hiện từ rất sớm trong tuổi thơ, việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ đang trở thành một nhu cầu quan trọng không kém việc học kiến thức.

Các chuyên gia giáo dục từng cho rằng khả năng đọc không chỉ giúp trẻ tiếp nhận thông tin mà còn góp phần hình thành trí tuệ cảm xúc. Khi bước vào một câu chuyện, trẻ học cách nhìn thế giới qua góc nhìn của người khác, hiểu được niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng hay lòng biết ơn. Đó là nền tảng giúp các em phát triển khả năng thấu cảm và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bộ sách Hạt Giống Tâm Hồn dành cho thiếu nhi tiếp tục được nhiều phụ huynh lựa chọn như một món quà đồng hành cùng con trong mùa hè. Bộ sách gồm năm tựa sách: Công chúa cũng biết buồn, Điều ước gửi các vì sao, Lễ tạ ơn, Những bông hoa hình trái tim và Thế giới trong ngăn tủ. Mỗi cuốn gồm từ 18 đến 21 câu chuyện ngắn, được tuyển chọn và viết riêng cho lứa tuổi thiếu nhi từ 6 đến 11 tuổi.

Bộ sách Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi tiếp tục được nhiều phụ huynh lựa chọn như một món quà đồng hành cùng con trong mùa hè.

Điểm khác biệt của bộ sách nằm ở cách tiếp cận trẻ em bằng cảm xúc thay vì những lời dạy khô cứng. Những câu chuyện xoay quanh các tình huống quen thuộc như giận dỗi bạn bè, cảm giác bị hiểu lầm, niềm vui khi được yêu thương, nỗi buồn khi mắc lỗi hay những ước mơ rất nhỏ bé của tuổi thơ. Thông qua từng câu chuyện, trẻ dần học được cách nhận diện cảm xúc của bản thân, hiểu người khác và biết cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ nuôi dưỡng cảm xúc, bộ sách còn góp phần hình thành thói quen đọc ở trẻ. Với những câu chuyện ngắn gọn, ngôn ngữ gần gũi và giàu hình ảnh, trẻ dễ tiếp cận hơn so với những cuốn sách quá nặng về kiến thức. Khi đọc thường xuyên, các em được rèn luyện khả năng tập trung, phát triển vốn từ và tư duy ngôn ngữ. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho quá trình học tập lâu dài.

Khi đọc thường xuyên, các em được rèn luyện khả năng tập trung, phát triển vốn từ,...

Nhiều người vẫn nghĩ một cuốn sách chỉ đơn giản là công cụ giải trí. Nhưng thực tế, những câu chuyện trẻ đọc trong những năm đầu đời thường để lại ảnh hưởng rất lâu về cách các em nhìn nhận bản thân và thế giới. Một đứa trẻ lớn lên cùng những câu chuyện về lòng biết ơn, sự tử tế, tình bạn và lòng bao dung sẽ có nhiều cơ hội hình thành một đời sống tinh thần tích cực hơn.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi không chỉ là dịp để trao tặng những món quà mang lại niềm vui nhất thời. Đó còn là cơ hội để người lớn gieo vào tâm hồn trẻ những hạt mầm của sự thấu cảm, trí tưởng tượng và tình yêu thương. Bởi trong hành trình trưởng thành, điều giúp một đứa trẻ đi xa không chỉ là kiến thức, mà còn là một trái tim biết rung động trước những điều tốt đẹp của cuộc sống.