Món quà diễn viên hài Trevor Noah tặng người lớn từng là trẻ con

Sách “Tiến vào đồng cỏ hoang” của Trevor Noah vẫn giữ được trí tưởng tượng của trẻ con và những khoảnh khắc nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ của một người lớn từng là một đứa trẻ.

Diễn viên hài Trevor Noah. Ảnh: TheGuardian.

Thế giới tuổi thơ luôn là thế giới thần tiên, vì trẻ con có trí tưởng tượng mà người lớn hiếm khi nào có được. Với bọn trẻ, một khe nước chảy qua nhà có thể là dòng sông rộng lớn, và đồng cỏ hoang bên đường có thể là một khu rừng kỳ thú đang chờ được khám phá.

Trong lời mở đầu cuốn sách Trevor Noah đã chia sẻ một cách chân thành về ký ức thời thơ ấu của mình - những năm tháng mà ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng trở nên mờ nhòe: “Mỗi lần có người hỏi tôi về ký ức tuổi thơ đẹp nhất, tôi luôn phải suy nghĩ rất lâu để phân biệt giữa những điều đã thật sự xảy ra với những điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình. Bởi vì từ rất lâu trước khi thật sự bước lên máy bay hay tàu thuyền ngoài đời thật, tôi đã chu du khắp thế giới.

Tôi đã trèo lên những đỉnh núi cao nhất dãy Himalaya và lặn xuống những đáy biển sâu nhất của đại dương. Tôi đã cưỡi những con sư tử đầu chim lao vào chiến trận và chạy thoát khỏi những gã khổng lồ đang tìm cách trả thù vì bị tôi trộm bánh mì”.

Với trí tưởng tượng của mình, Trevor Noah đưa chúng ta bước vào một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú của cậu bé nhân vật chính cùng chú gấu bông già Walter. Cậu bé luôn háo hức khám phá cuộc sống, không muốn nghe lời người lớn. Ngược lại, chú gấu bông Walter luôn ở đó để nhắc nhở cậu những điều quan trọng. Thế là hai bên đã có một cuộc tranh luận.

Tiến vào đồng cỏ hoang - sách tranh không chỉ dành cho trẻ em, mà còn là món quà cho những người lớn từng là trẻ con. Ảnh: HQ.

Cậu bé cho rằng mẹ cậu không biết gì về chuyện làm trẻ con, và cậu cũng đưa ra rất nhiều lý lẽ để biện minh cho việc cậu không muốn tuân theo quy tắc. Để thoát khỏi ngôi nhà đầy những quy tắc của mẹ, cậu bé đưa ra một quyết định là đi đến một nơi mình chưa từng đặt chân tới: tiến vào đồng cỏ hoang!

Đó là hành trình tiến vào một thế giới khác, bên ngoài tổ ấm của cậu, đầy những điều mới lạ nhưng cũng lắm hiểm nguy và bất định. Trên đường đi, cậu bé và chú gấu bông già đã gặp thần lùn giữ vườn, hai cô ốc sên và những đồng xu cũ.

Mỗi nhân vật đều mang lại cho cậu một câu chuyện đáng suy ngẫm. Nhờ đó, cậu bé (và cả chúng ta) dần nhận ra những góc nhìn khác về sự bất đồng và cách vượt qua những khác biệt của nhau để tìm ra điều gì là quan trọng nhất trong các mối quan hệ.

Hài hước, tinh tế và nhẹ nhàng, hành trình của cậu bé và gấu bông Walter qua những trang minh họa sống động của Sabina Hahn sẽ dẫn dắt độc giả vào một thế giới tưởng tượng tràn ngập sắc màu và niềm vui nhưng vẫn đầy chiêm nghiệm với những lời khuyên sâu lắng mà không hề có cảm giác gượng ép.

Cuốn sách này không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho chúng ta - những người lớn từng là một đứa trẻ. Như tác giả đã nhắn gửi: “Nếu bạn vừa có con vừa có cha mẹ, hoặc không có cả hai, bạn vẫn có thể đọc quyển sách này cho chính mình, cho một người lạ hoặc cho một ai đó mà bạn yêu thương, thậm chí là đọc cho một chú ốc sên đang bò bên đường. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ nhắc bạn nhớ rằng chúng ta đều đang cùng nhau trải qua hành trình chen chúc tiến vào đồng cỏ hoang”.