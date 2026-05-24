Tình bạn lớn lên cùng những điều khác biệt

Truyện đồng thoại "Chó Mực và Mèo Mướp" đem đến cho bạn đọc nhỏ tuổi nhiều bài học ý nghĩa về tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm.

Sau Ong Béo và Ong Gầy và Vua Ngan xóm Hồ, nhà văn Uông Triều trở lại với văn học thiếu nhi với truyện đồng thoại Chó Mực và Mèo Mướp. Bối cảnh của tác phẩm vẫn là xóm Hồ, một làng quê thanh bình, nơi con người được hòa mình với thiên nhiên, con trẻ lớn lên hồn nhiên nhiên, trong trẻo cùng bao người bạn nhỏ thú vị.

Tình bạn lớn lên từ những điều khác biệt

Nhân vật chính của tác phẩm là Chó Mực và Mèo Mướp. Hai người bạn có tính cách trái ngược. Mực là một chú chó hồn nhiên, nghịch ngợm, luôn tò mò về ngôi nhà mới. Còn Mèo Mướp giống như một cô bé điệu đà, tính cách có phần kiêu kỳ. Hàng ngày, Mướp thích thú khi được tắm nắng trong sân, thư thả liếm láp bộ lông mượt mà.

Truyện đồng thoại Chó Mực và Mèo Mướp của nhà văn Uông Triều mang đến nhiều bài học ý nghĩa về tình bạn. Ảnh minh họa: T.L.

Về nhà mới, Chó Mực đã có bao nhiêu chiến tích chẳng giống ai như trêu chọc Ngan "tồ", gây sự với Mèo Mướp, định cắn cả Cóc Tía. Được cậu chủ dạy bảo, Chó Mực nhận ra lỗi lầm của mình và lần đầu tiên ý thức được bản thân phải “người lớn” hơn.

Từ một chú chó chỉ thích rong chơi, chọc phá bạn bè, Mực đã hợp tác cùng Mướp để bắt những con chuột tinh ranh hay rình mò hoa màu trong vườn. Từ chỗ không ưa nhau, hai người bạn nhỏ đã trở thành đồng minh và hợp tác rất ăn ý.

Chưa dừng lại ở đó, Chó Mực và Mèo Mướp còn cùng bác Ngan, anh Trống Tía hợp lực chiến đấu với Rắn Hổ Mang hung ác. Không nỡ nhìn thấy Rắn Hổ Mang tác oai tác quái, bốn người bạn đã sát cánh bên nhau để chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm này. Sau chiến công này, Chó Mực nhận ra sức mạnh của sự đoàn kết, khi tất cả chung sức với nhau, ai cũng mạnh lên và dễ dàng vượt qua khó khăn.

Chiến công của Chó Mực không chỉ dừng lại ở đó. Anh chàng này còn dũng cảm đối mặt với gã Chồn. Với trái tim đầy ắp yêu thương, Chó Mực dùng sự bao dung của mình khuyên nhủ Chó Hoang, với mong muốn sau những tổn thương, người bạn tội nghiệp của mình sẽ tìm lại được niềm tin trong cuộc sống.Cuộc gặp gỡ với Chó Hoang khiến Chó Mực nhận ra mình thật may mắn vì được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Chiến công lớn nhất của Chó Mực phải kể đến việc anh bạn nhỏ này đã dũng cảm chống lại kẻ trộm, bảo vệ bình yên cho xóm Hồ. Trong cơn nguy kịch, Chó Mực rất cảm động vì những người bạn tốt như cậu chủ, Mèo Mướp vẫn ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho khi mình trong cơn "thập tử nhất sinh".

Câu chuyện đẹp về tình bạn và lòng dũng cảm

Nhà văn Uông Triều chia sẻ: Anh sinh ra lớn lên ở vùng nông thôn, những con vật nhỏ như: Chó, mèo, ngan, ngỗng, gà mái, vịt xiêm… chính là người bạn thân của anh khi còn thơ bé. Tuổi thơ của anh và những người bạn cùng thế hệ là những năm tháng hồn nhiên, được hòa mình với thiên nhiên, vào rừng chơi, nô đùa trong vườn nhà hay ngoài cánh đồng lộng gió.

Tranh minh họa của tác phẩm Chó Mực và Mèo Mướp được vẽ bởi họa sĩ Phúc Giang. Ảnh minh họa: T.L.

Thời ấy, lũ trẻ có thể dành hàng giờ để chơi với những chó con, mèo con mà bố mẹ nuôi để trông nhà, bắt chuột. Chó và mèo là những người bạn không thể thiếu của những gia đình ở nông thôn. Sống cùng những con vật nhỏ, trẻ thơ cũng sẽ học được cách yêu thương và che chở những người bạn non nớt, yếu thế hơn. Cuộc sống sẽ dùng những cách thật tự nhiên để dạy lũ trẻ những bài học ý nghĩa.

Tác giả muốn tái hiện lại tuổi thơ hồn nhiên, tinh nghịch của mình qua những tác phẩm đồng thoại hóm hỉnh, giàu tinh thần nhân văn. Đây cũng là cách để người cầm bút lưu giữ ký ức và kể lại những câu chuyện mà thế hệ của mình đã trải qua cho độc giả nhí.

Là một người có óc quan sát tỉ mỉ, ngôn ngữ miêu tả phong phú và sống động, nhà văn Uông Triều đã dựng lên hình ảnh một chú Chó Mực nghịch ngợm, nhưng rất dũng cảm và đầy tinh thần trượng nghĩa. Bên cạnh đó là một cô Mèo Mướp điệu đàng, ưa chải chuốt nhưng tốt bụng và rất quan tâm tới bạn bè.

Hành trình trưởng thành của hai nhân vật Chó Mực và Mèo Mướp trong tác phẩm tựa như quá trình khôn lớn của những đứa trẻ. Có vấp ngã, có sai sót, đầy ngây ngô, nhưng sau tất cả con trẻ đều nhận được những bài học bổ ích và đầy ắp tình thương yêu. Từ đó, những đứa trẻ nhận ra rằng mình rất khác với ngày hôm qua. Ngày mai, chúng sẽ trưởng thành hơn nữa.

Những hành động mang tính đặc trưng của những loài vật nuôi quen thuộc ở thôn quê như chó, mèo, ngan, gà mái... cũng được nhà văn miêu tả rất sống động và chân thực trong tác phẩm. Khung cảnh làng quê miền trung du đơn sơ với nhà ngói, sân gạch, chuồng gà nơi góc vườn của nhiều thập niên trước, được tái hiện khá trọn vẹn trong Chó Mực và Mèo Mướp.

Bằng lối kể chuyện tự nhiên và hấp dẫn, qua tác phẩm này, nhà văn Uông Triều đã truyền tải nhiều bài học bổ ích cho bạn đọc nhí. Những bài học lấp lánh yêu thương ấy được lồng ghép trong những tình huống vừa kịch tính, vừa hài hước, đôi khi cũng thật cảm động, nó giúp các em tiếp nhận những giá trị bổ ích một cách thật tự nhiên.