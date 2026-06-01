12 tác phẩm đạt Giải A Giải Báo chí quốc gia lần XX

Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 - công bố số lượng tác phẩm đạt giải. Ảnh: Thụy An.

Chiều 1/6, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần XX - năm 2025 hoàn thành Vòng chấm chung khảo. Trong 177 tác phẩm báo chí lọt vào chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định, bỏ phiếu chọn ra 12 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C, 36 Giải Khuyến khích. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối 21/6 tại Hải Phòng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025, nhận định các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo năm nay đã phản ánh sinh động, toàn diện các sự kiện chính trị lớn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

"Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, xuất hiện những tác phẩm báo chí sáng tạo lớn, với quy mô đồ sộ nhất từ trước đến nay", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX trình bày báo cáo tổng kết. Ảnh: Hoàng Hoàng.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX cho biết mùa giải năm nay có nhiều tác phẩm nêu bật được những vấn đề xã hội "nóng" trong năm 2025 như: cuộc chiến chống buôn lậu, trốn thuế, các đại án tham nhũng, vấn đề thực phẩm bẩn, việc lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai,…

"Hai hạng mục Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo năm nay có nhiều tác phẩm có quy mô lớn, đầu tư công phu, hấp dẫn và ứng dụng nhiều loại hình công nghệ, thể hiện rõ tính chất đa phương tiện, sáng tạo của báo chí. Ví dụ, các tác phẩm của Báo Nhân Dân, Báo VnExpress, Tạp chí điện tử Tri Thức,... Trong đó Báo Nhân Dân là đơn vị có số lượng tác phẩm đăng ký tham gia nhiều và có chất lượng vượt trội", ông Nguyễn Đức Lợi đánh giá.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, ông Nguyễn Đức Lợi nhận định loại hình Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo là loại hình mới, số lượng tác phẩm chưa nhiều nhưng đã có các tác phẩm vừa có nội dung chất lượng cao, vừa có hình thức sáng tạo, xứng đáng trao giải. Tính sáng tạo của các tác phẩm này nằm ở hình thức thể hiện, ví dụ như tích hợp podcast, đồ họa dữ liệu, MegaStory, Longform,...

"Có những hình thức báo chí không phản ánh trên các mặt báo truyền thống như báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình, mà cơ quan báo chí tổ chức các sự kiện văn hóa - truyền thông. Đây cũng là một cách làm báo sáng tạo của cơ quan báo chí. Đã có nhiều hình thức tổ chức truyền thông ngoài mặt báo", Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói. Ông cho biết những hoạt động sáng tạo này đều được ghi nhận trong giải thưởng.