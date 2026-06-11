Ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam

Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam mới được thành lập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.

Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: BTC.

Sáng 11/6, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam.

Đây là tổ chức sinh hoạt chuyên môn được Hội Nhà báo Việt Nam thành lập thí điểm nhằm tập hợp đội ngũ nhà báo, giảng viên, chuyên gia truyền thông có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật xu hướng báo chí hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Ban Chủ nhiệm lâm thời gồm: Nhà báo Nguyễn Đức Liên, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TP.HCM, giữ chức Chủ nhiệm; nhà báo Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó chủ nhiệm; nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM, giữ chức Phó chủ nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam đánh giá cao sáng kiến thành lập Câu lạc bộ Giảng viên báo chí và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Theo ông Trần Trọng Dũng, trước yêu cầu đổi mới của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ giảng viên báo chí cần không ngừng cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới và phương pháp đào tạo mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp trong thời đại số.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ, nhà báo Nguyễn Đức Liên bày tỏ sự trân trọng đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và cam kết cùng Ban chủ nhiệm xây dựng Câu lạc bộ trở thành mái nhà chung của đội ngũ giảng viên báo chí trên cả nước.