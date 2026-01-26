Ông Lê Quốc Minh làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo

Đồng chí Vũ Gia Dân, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long trao Quyết định và Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quốc Minh. Ảnh: Congluan.vn

Sáng 26/1, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tháng 1/2026, công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Tạ Minh Đức, Phó vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Hùng, Phó vụ trưởng Vụ 6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Cù Tất Dũng, Chuyên viên chính, Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương; Vũ Gia Dân, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phạm Thu Hương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, dự Hội nghị có các đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội; Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh Hội nghị tháng 1/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng bộ quyết tâm triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Hội.

Hội nghị tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm: công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội; thảo luận, quyết định các nội dung về công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị tháng 12/2025 và thống nhất chủ trương quản lý, sử dụng biên chế tại Cơ quan Trung ương Hội theo đúng chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Gia Dân, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên về việc chỉ định đồng chí Lê Quốc Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, chúc mừng đồng chí Lê Quốc Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tin tưởng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh đất nước triển khai quyết liệt các nghị quyết lớn của Trung ương. Đồng chí đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và cá nhân đồng chí Lê Quốc Minh trên cương vị Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Phi Long, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị; trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với bối cảnh mới.

Việc sắp xếp lại tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam và thành lập Đảng bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam là yêu cầu tất yếu, thể hiện mô hình tổ chức Đảng mới, chuyển từ Ban cán sự đảng, đảng đoàn sang Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác, qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí và công tác hội.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; trước hết là hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy chế, quy định theo đúng quy định của Đảng, nhất là quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy, bảo đảm phân công, phân nhiệm rõ ràng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: congluan.vn

Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập hợp, đoàn kết hội viên; phát huy vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ người làm báo, kịp thời tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của hội viên, tham gia đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số.

Liên quan công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng, góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời bám sát các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với bề dày gần 40 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng phát triển, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, làm tốt vai trò tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đồng thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực cho sự phát triển đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo đồng chí, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh Đảng bộ đang triển khai nhiều nội dung quan trọng về kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, bản thân đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cần tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước hết, đồng chí xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; xây dựng Đảng bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn của Hội.

“Bản thân tôi cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, đồng chí nêu rõ.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh yêu cầu kiện toàn bộ máy tổ chức, tập trung chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy định của Đảng; đặc biệt là triển khai hiệu quả công tác tuyển dụng và kiện toàn nhân sự tại các đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí cũng đề cập nhiệm vụ nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của người làm báo trong cả nước; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, qua đó xây dựng đội ngũ kế cận “vừa hồng, vừa chuyên”.

“Cần gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của người làm báo; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên,” đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí khẳng định sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công.