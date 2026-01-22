Thành tựu của ngành Tuyên giáo & Dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã có những chỉ đạo, định hướng kịp thời, góp phần cho sự phát triển trong lĩnh vực báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận luôn có sứ mệnh "đi trước, mở đường" trong việc định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và ổn định tình hình, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, ngành đã có sự chuyển mình về phương pháp làm việc: không chỉ bám sát đường lối, nghị quyết của Đảng mà còn bám sát thực tiễn. Nhiều đề án liên quan tới lĩnh vực văn hóa đã được ngành triển khai bài bản, bảo đảm chất lượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong lĩnh vực báo chí - xuất bản

Minh chứng sống động nhất cho sự chuyển mình của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong phương thức chỉ đạo là giai đoạn cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19, báo chí đã trở thành "binh chủng đặc biệt" trong lĩnh vực thông tin, tư tưởng, văn hóa. Hàng trăm nghìn tin bài được sản xuất, nhằm thông tin kịp thời, cổ vũ tinh thần nhân dân, phản bác các luận điệu sai trái.

Trong giai đoạn dịch căng thẳng nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã lập Tổ công tác đặc biệt trực tiếp vào tâm dịch để xử lý thông tin ngay tại hiện trưởng. Tổ công tác hoạt động theo cơ chế phản ứng nhanh, lập báo cáo hằng ngày gửi các cơ quan chỉ đạo để đưa ra quyết định định hướng kịp thời. Thông tin đã được truyền đạt chính xác, trúng vấn đề, đã hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành, trấn an dư luận.

Một dấu ấn đậm nét khác của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII ở lĩnh vực báo chí, xuất bản là việc triển khai cuộc "cách mạng" quy hoạch và sắp xếp lại toàn bộ hệ thống báo chí, xuất bản Việt Nam. Cuộc cải cách này là sự tái cấu trúc toàn diện, đặt báo chí trong tổng thể công cuộc đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, 5 cơ quan báo chí chính trị chủ lực của Trung ương đã triển khai các đề án tinh gọn bộ máy: Báo Nhân Dân giảm từ 25 đơn vị trực thuộc xuống còn 15 đơn vị; Thông tấn xã Việt Nam giảm từ 26 xuống 22 đơn vị, ngừng hoạt động Trung tâm truyền hình; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giảm từ 29 xuống 23 đơn vị cấp ban; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giảm còn 21 đơn vị...

Cùng với đó, hệ thống xuất bản cũng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp hệ thống đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Trên tinh thần này, một số cơ quan chủ quản đã cơ cấu lại các nhà xuất bản theo hướng giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Điển hình, Nhà xuất bản Thanh niên (NXB) giải thể, chức năng được chuyển cho NXB Kim Đồng; NXB Chính trị quốc gia Sự thật cũng điều chỉnh cơ cấu, tinh gọn bộ máy...

Đặc biệt trong lĩnh vực xuất bản, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành các văn bản của Đảng quy định về xuất bản, khẳng định xuất bản là lĩnh vực hoạt động tư tưởng, văn hóa sắc bén.

Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhờ đó, tới nay, quy mô và năng lực của người làm xuất bản cả nước ngày càng phát triển hơn. Mỗi năm trung bình toàn ngành xuất bản được 40.000 - 50.000 đầu sách, gần 600 triệu bản sách/năm. Sách được xuất bản cũng đa dạng về loại hình, hình thức thể hiện, tạo thành hệ sinh thái tri thức hiện đại: từ ebook, audiobook, bản tóm tắt, thẻ ghi nhớ, podcast, video... Nhiều cuốn sách được ra mắt đúng các dịp đại lễ của đất nước, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, giành được các giải thưởng sách cao quý trong và ngoài nước.

Lĩnh vực báo chí - xuất bản hiện nay không chỉ giữ vững vai trò công cụ tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền của Đảng, mà còn trở thành trung tâm sáng tạo nội dung số, có giá trị cốt lõi, động lực tinh thần cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Để đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn sắp tới, báo chí - xuất bản cần xây dựng nền tảng "hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn", để tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Một trong các thành tựu nổi bật của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là chỉ đạo, định hướng tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Từ hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9,... Tất cả các sự kiện đều được tuyên truyền kịp thời, mật độ cao, lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn dân. Các hoạt động này đã khơi gợi tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào trong lòng người dân cả nước.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 2/9/2025. Công tác chỉ đạo, định hướng của ngành Tuyên giáo và Dân vận giúp các hoạt động kỷ niệm có chiều sâu, tạo ấn tượng mạnh mẽ. Ảnh: Việt Linh.

Ngoài các lễ kỷ niệm lớn, các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) cũng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp tập trung đẩy mạnh thực hiện.

Các hoạt động tổng kết này đã đảm bảo tính thống nhất, hài hòa giữa nội dung tổng kết về mặt khoa học với công tác sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, hay công tác thông tin tuyên truyền.

Một số kế hoạch khác cũng được tổ chức thành công như Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam"; Hội thảo quốc gia về "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam"...

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật cũng được ngành Tuyên giáo và Dân vận quan tâm, đồng hành. Riêng 3 năm 2022-2024, hàng chục cuộc vận động, trại sáng tác, hội thảo sáng tác văn học nghệ thuật được tổ chức, với sự tham gia của hàng nghìn văn nghệ sĩ, trí thức trong và ngoài nước. Nhiều tác phẩm có giá trị đã ra đời từ những cuộc vận động sáng tác này.

Những dấu mốc nổi bật trên cho thấy ngành Tuyên giáo và Dân vận đã chỉ đạo, định hướng lĩnh vực văn hóa - văn nghệ theo cách thực tiễn, bám sát đời sống, biến định hướng chính trị thành nguồn cảm hứng. Nhờ những chỉ đạo kịp thời của ngành Tuyên giáo và Dân vận, văn hóa - văn nghệ vừa phát triển bản sắc, vừa đảm bảo là động lực tinh thần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.