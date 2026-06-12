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Podcast Văn chương

Tình thương Từ Hải dành cho Kiều

  • Thứ sáu, 12/6/2026 21:48 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.

Tình thương Từ Hải dành cho Kiều

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.

Podcast Văn chương

Tình thương Từ Hải dành cho Kiều

21:48 30/05/2026

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.

Phép sóng đôi trong 'Truyện Kiều'

21:48 10/05/2026

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21:48 30/04/2026

Ngồi là một trong bốn trạng thái tĩnh của con người. Tưởng rằng trạng thái này ít thể hiện được vị thế và cảm xúc thế nhưng trong “Truyện Kiều”, qua các thế ngồi của mình, các nhân vật đã tự khắc họa địa vị, thái độ, tính cách, cảm xúc của mình.

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21:48 17/03/2026

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Thấy gì khi Kiều xưng 'tôi'?

21:48 08/01/2026

Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng một cơ số chữ “tôi” với sắc thái và cách biến hoá vô cùng tài tình, sắc sảo.

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