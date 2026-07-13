Ý nghĩa chữ 'Gươm đàn' trong Truyện Kiều
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Ý nghĩa chữ 'Gươm đàn' trong Truyện Kiều
Trong "Truyện Kiều" có câu tả khí phách Từ Hải: “Giang hồ quen thú vẫy vùng/ Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo”. Xuất xứ chữ “Gươm đàn" trong câu thơ ra sao?
Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Tí hon canh bầu trời
Giữa thảo nguyên bao la, có một loài sinh vật bốn chân nhỏ bé. Tuy nhút nhát trước những bước chân gia súc lớn, chúng lại sở hữu chiếc đuôi xù kỳ diệu.
Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.
Lý do Kiều đoàn viên nhưng không chọn thân mật với Kim Trọng
Kết thúc 15 năm lưu lạc trầm luân, Kiều gặp lại cha mẹ, người xưa. Bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm, nàng đã "Từ rày khép cửa phòng thu/ Chẳng tu thì cũng như tu mới là".
45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều
“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.
Tên ban đầu của 'Truyện Kiều' là gì?
Khi sáng tác truyện thơ Nôm về nàng Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm là gì? Cho đến nay, giới nghiên cứu Kiều vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát hẳn một nhan đề nào.
Tình thương Từ Hải dành cho Kiều
Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.
Truyện dân gian cho bé: Chó sói và sếu
Sói vô ơn đã nuốt lời hứa trả công và để lại bài học đắt giá về việc không nên mong đợi lòng tốt từ kẻ xấu.