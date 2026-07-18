Nhân vật con buôn trong Truyện Kiều

Lý do Kiều đoàn viên nhưng không chọn thân mật với Kim Trọng

Kết thúc 15 năm lưu lạc trầm luân, Kiều gặp lại cha mẹ, người xưa. Bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm, nàng đã "Từ rày khép cửa phòng thu/ Chẳng tu thì cũng như tu mới là".