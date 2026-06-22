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Podcast Văn chương

Lý do Kiều đoàn viên nhưng không chọn thân mật với Kim Trọng

  • Thứ hai, 22/6/2026 21:53 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Kết thúc 15 năm lưu lạc trầm luân, Kiều gặp lại cha mẹ, người xưa. Bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm, nàng đã "Từ rày khép cửa phòng thu/ Chẳng tu thì cũng như tu mới là".

Lý do Kiều đoàn viên nhưng không chọn thân mật với Kim Trọng

Kết thúc 15 năm lưu lạc trầm luân, Kiều gặp lại cha mẹ, người xưa. Bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm, nàng đã "Từ rày khép cửa phòng thu/ Chẳng tu thì cũng như tu mới là".

Podcast Văn chương

45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều

21:53 30/05/2026

“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.

Tên ban đầu của 'Truyện Kiều' là gì?

21:53 30/05/2026

Khi sáng tác truyện thơ Nôm về nàng Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm là gì? Cho đến nay, giới nghiên cứu Kiều vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát hẳn một nhan đề nào.

Tình thương Từ Hải dành cho Kiều

21:53 30/05/2026

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.

Phép sóng đôi trong 'Truyện Kiều'

21:53 10/05/2026

Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng phép sóng đôi, hay còn gọi là bài tỉ. Phép tu từ cổ xưa này làm cho cấu trúc lời thơ được chỉnh tề, rõ rệt, nhất quán.

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