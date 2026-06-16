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Podcast Văn chương

45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều

  • Thứ ba, 16/6/2026 20:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.

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    45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều

    “Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.

    Podcast Văn chương

    45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều

    20:42 30/05/2026

    “Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.

    Tên ban đầu của 'Truyện Kiều' là gì?

    20:42 30/05/2026

    Khi sáng tác truyện thơ Nôm về nàng Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm là gì? Cho đến nay, giới nghiên cứu Kiều vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát hẳn một nhan đề nào.

    Tình thương Từ Hải dành cho Kiều

    20:42 30/05/2026

    Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.

    Phép sóng đôi trong 'Truyện Kiều'

    20:42 10/05/2026

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    Thế ngồi của các nhân vật trong 'Truyện Kiều' nói lên điều gì?

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