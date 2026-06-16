45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều
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45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều
“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.
Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ: Chiếc lông én kỳ diệu
Những ngày nắng oi ả kéo dài, én con nói với bố: Bố ơi, con khát nước quá, phải làm sao bây giờ?
Tên ban đầu của 'Truyện Kiều' là gì?
Khi sáng tác truyện thơ Nôm về nàng Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm là gì? Cho đến nay, giới nghiên cứu Kiều vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát hẳn một nhan đề nào.
Tình thương Từ Hải dành cho Kiều
Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.
Truyện dân gian cho bé: Chó sói và sếu
Sói vô ơn đã nuốt lời hứa trả công và để lại bài học đắt giá về việc không nên mong đợi lòng tốt từ kẻ xấu.
Phép sóng đôi trong 'Truyện Kiều'
Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng phép sóng đôi, hay còn gọi là bài tỉ. Phép tu từ cổ xưa này làm cho cấu trúc lời thơ được chỉnh tề, rõ rệt, nhất quán.
Thế ngồi của các nhân vật trong 'Truyện Kiều' nói lên điều gì?
Ngồi là một trong bốn trạng thái tĩnh của con người. Tưởng rằng trạng thái này ít thể hiện được vị thế và cảm xúc thế nhưng trong “Truyện Kiều”, qua các thế ngồi của mình, các nhân vật đã tự khắc họa địa vị, thái độ, tính cách, cảm xúc của mình.
Tiểu thư nhà họ Hoạn - nhân vật đánh ghen có một không hai
Theo TS Nguyễn Kiến Thọ, Hoạn Thư là nhân vật phản diện độc đáo có một không hai trong lịch sử văn học nước ta, thật nhất, sống nhất, gần nhất với xã hội đương thời.