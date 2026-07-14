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Podcast Văn chương

Bài văn tế thể hiện sự thấu hiểu Nguyễn Du đến tận cùng

  • Thứ ba, 14/7/2026 07:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong "Thơ lục bát về Nguyễn Du - Truyện Kiều và lời bình", bên cạnh các bài nghiên cứu, còn có bài văn khấn của nhà Kiều học Hoàng Khôi, thể hiện sự am hiểu về đại thi hào.

Bài văn tế thể hiện sự thấu hiểu Nguyễn Du đến tận cùng

Trong "Thơ lục bát về Nguyễn Du - Truyện Kiều và lời bình", bên cạnh các bài nghiên cứu, còn có bài văn khấn của nhà Kiều học Hoàng Khôi, thể hiện sự am hiểu về đại thi hào.

Podcast Văn chương

Ý nghĩa chữ 'Gươm đàn' trong Truyện Kiều

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