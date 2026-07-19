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Podcast Văn chương

Tình yêu của Thúc Sinh dành cho Thúy Kiều

  • Chủ nhật, 19/7/2026 21:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuộc đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều đã trải qua nhân duyên với những người đàn ông. Trong đó có ba nhân vật yêu Kiều là Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải.

Tình yêu của Thúc Sinh dành cho Thúy Kiều

Cuộc đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều đã trải qua nhân duyên với những người đàn ông. Trong đó có ba nhân vật yêu Kiều là Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải.

Podcast Văn chương

Tình yêu của Thúc Sinh dành cho Thúy Kiều

21:21 19/07/2026

Cuộc đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều đã trải qua nhân duyên với những người đàn ông. Trong đó có ba nhân vật yêu Kiều là Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải.

Nhân vật con buôn trong Truyện Kiều

21:21 18/07/2026

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Ý nghĩa chữ 'Gươm đàn' trong Truyện Kiều

21:21 12/07/2026

Trong "Truyện Kiều" có câu tả khí phách Từ Hải: “Giang hồ quen thú vẫy vùng/ Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo”. Xuất xứ chữ “Gươm đàn" trong câu thơ ra sao?

Truyện Kiều bản Tiên Điền

21:21 22/06/2026

Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.

45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều

21:21 30/05/2026

“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.

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