Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Podcast Văn chương

Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Tí hon canh bầu trời

  • Thứ tư, 24/6/2026 22:58 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Giữa thảo nguyên bao la, có một loài sinh vật bốn chân nhỏ bé. Tuy nhút nhát trước những bước chân gia súc lớn, chúng lại sở hữu chiếc đuôi xù kỳ diệu.

Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Tí hon canh bầu trời

Giữa thảo nguyên bao la, có một loài sinh vật bốn chân nhỏ bé. Tuy nhút nhát trước những bước chân gia súc lớn, chúng lại sở hữu chiếc đuôi xù kỳ diệu.

Podcast Văn chương

Truyện Kiều bản Tiên Điền

22:58 22/06/2026

Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.

45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều

22:58 30/05/2026

“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.

Tên ban đầu của 'Truyện Kiều' là gì?

22:58 30/05/2026

Khi sáng tác truyện thơ Nôm về nàng Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm là gì? Cho đến nay, giới nghiên cứu Kiều vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát hẳn một nhan đề nào.

Tình thương Từ Hải dành cho Kiều

22:58 30/05/2026

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý