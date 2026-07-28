Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Dalí

Cuốn sách này kể về cuộc đời của Dalí và khám phá ý nghĩa của những bức tranh siêu thực của ông. Tinh túy của chủ nghĩa siêu thực Dalí chính là: nơi cái bình thường trở thành cái phi thường.

Xuất bản

Những 'ngăn kéo vô thức' kỳ dị trong nghệ thuật Salvador Dalí

  • Thứ ba, 28/7/2026 19:34 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Ảnh hưởng từ Freud khiến Salvador Dalí xem con người như chiếc tủ chứa những bí mật của vô thức, tạo nên các tác phẩm vừa kỳ quái vừa ám ảnh.

Salvador Dalí ảnh 1

Tác phẩm Chiếc tủ hình người của danh họa Salvador Dalí lấy ý tưởng và được đúc lần đầu năm 1982 từ những bức vẽ năm 1936. Ảnh: grunart.

Gia nhập phái Siêu thực

Vào mùa hè năm 1929, Dalí quyết định gia nhập trào lưu Siêu thực. Vì sao lại là thời điểm này? Ông đã nhìn thấy một cơ hội, và ngay lập tức nắm lấy nó. Kế hoạch của ông là “trở thành thủ lĩnh càng sớm càng tốt”.

Breton có lẽ đã nghĩ rằng sức lôi cuốn của Dalí sẽ đem lại lợi ích cho phái và mở ra nhiều hướng đi mới cho nghệ thuật Siêu thực. Khi nói về Dalí, ông ca ngợi hiệu ứng “gây ảo giác” của tranh Dalí, cho rằng Dalí có khả năng đưa người xem đến một xứ sở thần thoại và lý tưởng.

Những khác biệt giữa Dalí và Breton nhanh chóng lộ rõ, nhưng cả hai có chung mối quan tâm với lý thuyết của Freud. Năm 1938, Dalí đến thăm Freud tại tư gia ở Elsworthy Road, London. Freud nói rất ít, vì ông bị ung thư miệng khiến việc nói thành khó khăn.

Những ngày đầu tiên của mùa xuân đánh dấu một bước chuyển, và nó là nỗ lực nghiêm túc đầu tiên của Dalí nhằm tái hiện lên tranh cái vô thức kiểu Freud, qua đó định nghĩa lại chủ nghĩa Siêu thực theo lý thuyết phân tâm học.

Cho rằng Freud “đã hé lộ những ngăn kéo bí mật đầy rẫy trong thân xác con người”, Dalí ca ngợi cái thế giới vô thức như một vùng chưa được khám phá, nơi những hiện tượng “siêu thực” xảy ra.

Ở một số tác phẩm về sau, ông khắc họa cơ thể người như một chiếc tủ. Trong Chiếc tủ hình người (bức tượng giai đoạn sau này được chế tác dựa theo bức tranh năm 1936 của ông), ông mở ra những ngăn kéo bí mật của vô thức, và như ông nói, để cho “vô số mùi ái kỷ... tan đi”.

Những mạch máu li ti, những lông tóc như lũ giun, và bộ lòng ruột lòi ra khỏi những ngăn kéo, thảy đều trông thật gớm guốc. Bức tượng này toát ra một cảm thức tự kinh tởm, cảm thức về thế giới bên trong của Dalí, là một thế giới kỳ quái đối với người ngoài.

Catherine Ingram, Andrew Rae

Đông A + NXB Dân Trí

Salvador Dalí Siêu thực chiếc tủ nghệ thuật

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    05:45 27/7/2026 05:45 27/7/2026

    0

    Kết hợp không gian văn hóa đọc, mua bán sách, quà lưu niệm và phục vụ đồ uống, A Little Studio được trang trí với cảm hứng từ truyện cổ tích, gần gũi với độc giả.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý