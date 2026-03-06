Sẽ có Trung tâm biểu diễn đa năng và Khu tưởng niệm Bác Hồ ở TP.HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, khẳng định thành phố sẽ ưu tiên quỹ đất dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy để phục vụ các công trình cộng đồng.

TP.HCM đã quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên ven sông. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đầu năm Bính Ngọ 2026, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt giữa lãnh đạo thành phố với phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và các văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tại buổi họp mặt, KTS Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM - đã bày tỏ sự trăn trở khi một số thiết chế văn hóa cấp quận phải ngưng hoạt động sau đợt sắp xếp chính quyền hai cấp. Ông kiến nghị thành phố cần chuyển từ đầu tư dàn trải sang đầu tư có chiều sâu để văn nghệ sĩ yên tâm sáng tác những tác phẩm lớn, đồng thời mong mỏi sớm có một nhà hát xứng tầm để biểu diễn nghệ thuật.

Cùng chung mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa, nhà văn Tống Phước Bảo đánh giá cao sự sôi nổi của Đường sách TP.HCM nhưng kỳ vọng văn hóa đọc sẽ không chỉ dừng lại ở bề nổi. Nhà văn đề xuất cần đưa văn hóa đọc len lỏi sâu hơn vào từng ngõ ngách, đặc biệt là các trường mầm non và tiểu học để xây dựng thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ từ sớm.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - khẳng định thành phố đang tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển văn hóa. TP.HCM đặt mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với chất lượng sống, phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực Đông Nam Á.

Các đồng chí lãnh đạo TP.HCM dự chương trình họp mặt. Ảnh: Hoàng Hùng/SGGP.

"Thành phố sẽ tiếp tục phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở. Ngoài ra, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành các công trình lớn mang tính biểu tượng của thành phố như Trung tâm nghệ thuật truyền thống, nhà hát giao hưởng, khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc, các khu phức hợp đa chức năng thương mại dịch vụ giải trí hình thành các cái công viên chuyên đề quy mô lớn", bà phát biểu.

Đáng chú ý, dự kiến đến cuối năm 2028, thành phố có kế hoạch ra mắt một trung tâm biểu diễn đa chức năng hiện đại tại khu vực Thủ Thiêm nhằm phục vụ các sự kiện, lễ hội văn hóa lớn. Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, một Khu tưởng niệm Bác Hồ với quy mô lớn, thiết kế hiện đại sẽ được xây dựng tại khu vực cảng Khánh Hội để phục vụ cộng đồng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng nhấn mạnh lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đến việc tạo điều kiện về quy hoạch và đất đai. Sau khi rà soát các cơ sở vật chất dôi dư từ việc sắp xếp lại bộ máy, thành phố sẽ ưu tiên không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng, đồng thời hoàn thành "món nợ" Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch đã hứa với người dân và giới nghệ sĩ.